2023 apunta a ser el gran y mejor año del servicio

El éxito indiscutido de Xbox en el tiempo que ha estado Phil Spencer al mando, ha sido sin dudas el servicio de suscripción de videojuegos, el cual ha tenido una fuerza mucho más grande de lo que cualquier persona hubiera imaginado, tanto así que ya suma millones de jugadores en tan solo unos pocos años de vida. Y es que la calidad de los juegos del mismo, junto con una robusta mezcla con Xbox Live Gold, ha hecho que el servicio sea un referente en lo que respecta a la industria del gaming, potenciado además por otra arista que será el futuro de todo: Xbox Cloud Gaming.

En lo que va del servicio, hemos podido apreciar cómo se ha ido fortaleciendo de acuerdo avanzan los meses, con juegos de primer nivel incluidos dentro del catálogo, como otros siendo parte desde el día uno de lanzamiento. Con estos dos modelos de lanzamiento, Xbox Game Pass se ha alzado y sumado a gigantes como EA en su biblioteca de juegos, con cada vez más nombres para seguir creciendo de cara al futuro, pero… ¿Será suficiente? ¿Qué sorpresas nos aguarda el servicio? Todo apunta a que 2023 será el mejor y más grande año del servicio, y a continuación, te explicaré por qué.

Phil Spencer cree que los juegos exclusivos desaparecerán en el futuro Sólidos cimientos para un futuro prometedor Si hace unos cuantos años nos hubieran preguntado… ¿Crees que un servicio de streaming de videojuegos tenga éxito? Lo más probable es que la respuesta haya sido negativa, sin embargo, Microsoft con Xbox demostró que una buena idea, ejecutada de la manera correcta, puede ser un éxito pese a lo que diga la misma industria.

Cuando Microsoft preparaba Xbox Game Pass, la mayoría de las personas, analistas, periodistas y competencia directa como Sony, mostraban de alguna forma las debilidades de este sistema, criticando todos los pasos que Xbox daba en una dirección que, hay que admitirlo, generaba dudas por el simple hecho de ser un terreno desconocido. Aún recuerdo la ola de comentarios negativos que expresaban los más «expertos» de la industria, por el simple hecho de no comprender el negocio, proyección y futuro del mismo servicio, algo que Xbox ya había estudiado y analizado muy bien.

Meses después del lanzamiento oficial, ya se podía ver para dónde iba el camino de Game Pass, con millones de suscriptores gozando de un catálogo muy amplio a un excelente precio, con lanzamientos anunciados de día uno. Lo anterior pese a tardar un buen tiempo en ser asimilado por los jugadores, finalmente se vio reflejado en el éxito rotundo del servicio, a tal punto de ser seguidos por la competencia directa, haciendo exactamente lo que criticaron en algún momento. Esto, fue una prueba de lo visionario que habían sido en Xbox, y que continúan siendo, añadiendo cada vez más funciones al servicio para convertirlo en lo que será el futuro del gaming.

Desde el lanzamiento de la nueva generación de consolas, hemos tenido meses turbulentos y de poco stock, debido a la pandemia que ha azotado al mundo. Lo anterior, ha resultado en juegos atrasados, desarrollos problemáticos y grandes IPs pospuestas por una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, la mayoría de grandes juegos de Xbox están planeados para su lanzamiento en 2023, en donde se mezclarán una gran cantidad de factores que harán del servicio su mejor año, su periodo más sólido, que verá y desarrollará el máximo potencial, catapultándose definitivamente en el amo y señor del streaming gamer.

2023: El año definitivo de Game Pass

El año 2023 se acerca a pasos agigantados, en una época en donde el tiempo parece esfumarse en tan solo unos minutos, avanzado más rápido de lo normal, o eso sentimos. Con el próximo año inminente, se vienen múltiples cimientos que construirán un servicio de lo más sólido, con contenido de primer nivel en donde los jugadores se darán cuenta que, Xbox Game Pass es la opción única y definitiva.

Primero que todo, tenemos los grandes y exclusivos juegos que llegarán a Xbox en 2023, siendo uno de los más esperados Starfield por ejemplo. Si a esto le sumamos, en caso de ir todo viento en popa, el próximo Fable para fin de año, más los juegos del catálogo de Activision Blizzard, Bethesda, EA y el rumoreado Ubisoft+, Xbox Game Pass se convertirá en una bestia del gaming. Lo anterior, en el mejor de los casos, pero si alguno llegara a fallar, lo más seguro es que Starfield, Bethesda y Activision Blizzard estén allí, sobre todo Call Of Duty, una franquicia de millones de dólares.

Phil Spencer ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no convertirá Call Of Duty en una franquicia exclusiva, no sería beneficioso ya que perdería dinero, pero si sacará provecho de esta compra, colocando todos sus nuevos lanzamientos de día uno en Game Pass… ¿Te lo imaginas? Una tremenda anotación sin dudas. Si a esto, le sumamos todos los lanzamientos que haga Bethesda, Blizzard y EA, más las futuras adquisiciones que ya están viendo desde Xbox, tendremos una colección para no despegarnos en mucho tiempo de la silla.

Asimismo, Game Pass se prepara para dar otro golpe sobre la mesa, uno que tendrá sus repercusiones en gigantes como Netflix por ejemplo, cuyas malas prácticas anti usuario le han valido millones de suscriptores cancelando su suscripción en solo unos meses. Xbox lanzará un plan familiar de su servicio estrella, enfatizando la idea de compartir y no dividir, otro de los puntos que será decisivo en un futuro próximo. Además, si a esto le sumamos el añadido de Xbox Cloud Gaming, que cada vez está llegando a más países del mundo convirtiendo tu smartphone en una consola Xbox portátil, el abanico de posibilidades y características que tendrán los jugadores por un precio tremendamente cómodo, es apabullante.

Phil Spencer revela las cosas que despertaron su interés sobre Activision Blizzard 2023 tendrá todo esto y mucho más, sin contar los numerosos juegos de otros desarrolladores que están llegando constantemente al servicio, así como promociones, juegos Indie y un extenso catálogo de retrocompatibles. El futuro se ve más que esperanzador, en donde la ansiedad por ver todo esto nos carcome por dentro, pero también nos da una tremenda alegría, ya que hemos sido testigos de la evolución que tuvo todo el proceso. Aquella idea que nació y nadie le tuvo fe, se convirtió en un imperio gigante, en donde aún falta mucho más por descubrir e integrar para ver el verdadero potencial de Xbox, el verdadero potencial de Game Pass.

