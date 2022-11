Trucos y consejos para blanquear tu ropa blanca en casa y que quede como nueva

Entornointeligente.com /

En cualquier armario no puede faltar la ropa blanca. Una camisa blanca básica, así como camisetas y zapatillas también blancas forman parte del armario cápsula perfecto, ese que nos acompañara siempre y que consigue que siempre estemos a la moda.

Pero la ropa blanca trae consigo una pega y es que puede tener tendencia a perder el tono y pasar del blanco a los amarillos o los grises, acortando así su vida útil como prenda. Nada que no pueda solucionarse si sabemos cómo blanquear la ropa blanca para que quede como nueva y que siga siendo parte de nuestro fondo de armario ideal.

Por qué pierde color la ropa blanca y cómo evitarlo Antes de meternos de lleno a explicarte cómo blanquear tu ropa blanca, es necesario que entiendas por qué la ropa blanca puede amarillear o perder ese tono de blanco que tanto te gusta, porque si sabemos por qué ocurre podemos evitar que nos pase con algunas de las prendas.

En Trendencias Siete outfits con camisa blanca que aprueban las estilistas de Pedro del Hierro Lavar la ropa blanca de forma incorrecta puede afectar a su color La pérdida del blanco inmaculado de la ropa puede ser causada por lavar la ropa blanca con prendas de color (aunque sean colores claros), por eso hay que separar siempre la ropa blanca de la de color, y dentro de la de color, la ropa negra del resto. Lo mismo pasaría con los tejidos. No todas las prendas blancas se lavan igual ni a la misma temperatura, así que comprueba en la etiqueta cómo se lavan (estos son los símbolos de las etiquetas explicados por si te surgen dudas).

Utilizar productos no aptos para prendas blancas puede hacer que éstas amarilleen o no limpiar correctamente posibles manchas, provoca que el tejido vaya deteriorándose y aparezcan manchas que pueden llegar a ser irreversibles. Lo ideal es usar un detergente para prendas blancas, o incluso un jabón natural y sin químicos para mantener el blanco intacto durante más tiempo.

Es importante también lavar la ropa en agua fría en la medida de lo posible. Si no está muy sucia, no necesitamos hacerlo a altas temperaturas y hay que pensar siempre que el agua caliente estropea más los tejidos, lo que inevitablemente acorta la vida útil de la ropa. Un último consejo: llenar en exceso la lavadora tampoco es una buena idea porque las prendas no se lavarán adecuadamente.

En Trendencias Te contamos cómo lavar en casa la ropa de limpieza en seco y ahorrar un montón de dinero en lavanderías Mantén el color usando un blanqueador natural en cada lavado de blanco Otro truco para evitar que el blanco pierda el tono es añadir en los lavados de carga completa (con la lavadora llena) medio limón cortado en un calcetín atado o en una bolsita de tela cerrada en el tambor de la lavadora, o echar el zumo de medio limón en el cajetín del detergente.

Puedes usar también media taza de bicarbonato de sodio o media de vinagre de limpieza en el cajetín del pre lavado, para conseguir blancos más blancos cuando hagas la colada. Una vez lavada, lo mejor es secar la ropa al sol, excepto en prendas acrílicas .

Usar químicos sobre la ropa blanca puede estropearla El uso de productos químicos como desodorantes en spray , que pueden dejar manchas en las axilas, o las colonias que podemos echar sobre la ropa, pueden producir reacciones químicas sobre las fibras del tejido que cambien su tono natural. Evita en la medida de lo posible los desodorantes con químicos y pásate a los desodorantes naturales , y evita echar colonia o perfume en tus prendas, solo en tu piel, siguiendo este truco para que dure más el olor .

Dejar la ropa blanca al sol demasiado tiempo puede amarillear la ropa blanca Para lograr el blanco que vemos en los tejidos, se utilizan blanqueantes ópticos durante la fabricación que pueden verse afectados si la prenda se mantiene demasiado tiempo al sol. Los rayos UV consiguen descomponer los enlaces químicos presentes en la prenda blanca y transformar el blanco en un color amarillento. Evitar dejar las prendas al sol demasiado tiempo nos evitará esa pérdida de color.

En Trendencias Lidl tiene la solución más sencilla para tender dentro de casa cuando llueve y también en la terraza si hace sol (por menos de 20 euros) Guardar la ropa blanca de forma incorrecta puede hacer que pierda su color Guardar las prendas de un año para otro cuando hacemos el cambio de armario también puede ser un motivo para que la prenda pierda su blanco. Es importante lavar las prendas antes de guardarlas , para evitar que posibles manchas se queden en los tejidos durante meses.

Según la tintorería Claramunt , nunca se debe utilizar el plástico como una solución de almacenamiento a largo plazo . «Muchos plásticos producen vapores que a menudo conducen al amarillamiento. Lo mejor es cubrir las prendas en papel de seda libre de ácidos y colocarlo en una caja también libre de ácidos».

Además la humedad puede provocar la formación de hongos en las prendas y provocar el crecimiento microbiano que secreta sustancias que se comen el color blanco, dando paso a un gris que deslucirá la prenda. Por eso es importante guardar la prenda en un lugar seco e incluso poner en el armario unas bolsas para absorber la humedad o aprovechar los sobres de gel de sílice que vienen cuando compramos algunas prendas.

Pack x 5 bolsas antihumedad deshumidificador percha colgante para armarios dormitorio garage trasteros baño cocina autocaravanas.#1 en deshumidificadores.Alta absorción elimina humedad y malos olores

Hoy en Amazon por 13,99€ Absorb King – Bolsas antihumedad De Gel De Sílice, Pack de 100 unidades de 1g. Desecante. Elimina Humedad y malos olores.

Hoy en Amazon por 9,99€ El humo del tabaco estropea las prendas, sobre todo las blancas No es solo que el tabaco sea malo para la salud , es que el humo del mismo puede provocar también que las prendas blancas se amarilleen . La nicotina puede permanecer en las superficies de los tejidos durante días e incluso semanas, y reaccionar con las fibras hasta oxidarlas, dejando manchas amarillentas.

Cómo blanquear la ropa blanca para que quede como nueva Existen cientos de productos blanqueantes para la ropa, pero no todos sirven para todos los tejidos blancos y en algunos casos, podemos llegar a dañar la ropa si le damos un mal uso. Prendas como la seda son más delicadas que el algodón, por ejemplo, y no podemos usar los mismos trucos para todos los tipos de tejidos.

Los blanqueadores con lejía no dañan los tejidos naturales como el algodón, el lino o la lana, pero pueden destrozarnos una prenda de tejido sintético. Del mismo modo que existen productos específicos para blanquear nuestras prendas , también hay remedios caseros que podemos hacer en casa con apenas un par de ingredientes.

En Trendencias Cashemire, lana merino, algodón… Los materiales de los jerséis ordenados de mejor a peor (para que sepas cuál elegir si no quieres que le salgan bolas) Remedios caseros para blanquear la ropa según su tejido Quitar las manchas amarillas del algodón con vinagre y bicarbonato Existen algunos trucos infalibles para quitar las manchas amarillas de la ropa , como mezclar de vinagre y bicarbonato de sodio a partes iguales y aplicar esta pasta sobre la mancha, dejando actuar una hora para que haga efecto, al igual que haríamos al limpiar unas Converse blancas , algo que en las prendas de algodón funciona especialmente bien.

Limón, bicarbonato y vinagre para blanquear las prendas de algodón Otra opción es mezclar el zumo de medio limón y dos cucharaditas de bicarbonato en un barreño con agua caliente , y dejar la prenda dentro durante una hora. Pasado ese tiempo, sacamos la prenda y vaciamos el barreño para llenarlo con agua fría y un buen chorro de vinagre, dejándola en esta mezcla otras dos horas. Una vez pasado el tiempo, lavamos como siempre en la lavadora (con agua fría).

Percarbonato u oxígeno activo para blanquear las prendas El percarbonato es un compuesto químico hecho con materias primas naturales libres de tóxicos. Es un químico natural. Se encuentra en formato de polvo granulado de color blanco, y debe disolverse con agua para su uso, momento en el cual se descompone en carbonato de sodio (muy eficaz como detergente), y agua oxigenada con efecto blanqueador.

Y lo mejor de todo es que se encuentra en Leroy Merlin ( 4,99 euros ) o Amazon ( 21,90 euros ). Sirve para limpiar las cortinas del baño , quitar las manchas de las almohadas

Percarbonato de sodio IMPACT 500 gr

PVP en Leroy Merlin 4,99€ Wave Washing Percarbonato – Blanqueador Natural – 100% SIN PLASTICO – 1 kg – 100 lavados – Higienizante – Ecológico – Biodegradable

Hoy en Amazon por 21,90€ Leche y agua oxigenada para blanquear la seda Lo ideal es que la seda se lave siempre del revés y en agua templada, usando productos específicos para este tejido tan delicado. Incluso podemos llevarla al tinte. Pero si la prenda ya ha amarilleado y queremos blanquearla, vamos a hacer una solución a partes iguales de leche y agua oxigenada : dos cucharadas de cada por cada litro de agua fría. Dejamos a remojo durante unos minutos y aclaramos con agua fría. En este caso, secaremos a la sombra para que el sol no dañe la prenda.

En Trendencias Cinco trucos caseros para quitar manchas de sudor en la ropa blanca Leche o agua oxigenada para blanquear la lana Aunque la lana no es un tejido que haya que lavar a menudo (basta con airearla en muchas ocasiones), es posible que haya perdido ese blanco y necesites un extra para recuperarlo. En esta ocasión vamos a darte dos opciones. La primera es dejar en remojo la prenda de lana durante un día en un barreño con agua fría en la que habremos echado agua oxigenada (una cucharada por cada tres litros de agua). Una vez pasadas las 24 horas, aclaramos y lavamos como siempre.

Otra opción es usar leche sin pasteurizar (imprescindible que no esté pasteurizada), en la que remojaremos la prenda durante dos horas para después aclararla y lavarla como siempre.

Los mejores productos para blanquear la ropa blanca Si no quieres probar con remedios naturales, puedes usar un blanqueador químico, leyendo siempre antes las instrucciones de uso de cada uno y las etiquetas de nuestras prendas para evitar desgracias.

Podemos usar la lejía para blanquear la ropa de algodón o lino y solo si son completamente lisas, sin ningún color. En este caso echaremos la lejía en el cajetín junto con el detergente y lavaremos la ropa a no más de 30 °C.

Blanqueador óptico de Mercadona Es prácticamente un producto milagroso que consigue quitar las manchas amarillas y de sudor de las prendas blancas, y recuperar ese blanco nuclear . Tiene un precio de 1,80 euros en Mercadona.

Blanco nuclear Podemos encontrarlo en polvo o en gel , y se usa en los lavados y junto con el detergente, para mantener el blanco o para recuperar el color en prendas amarillentas o grises.

Iberia Blanco Nuclear – Blanqueante en polvo, 6 sobres, 120gr

Hoy en Amazon por 4,85€ Blanco Nuclear, más blanco imposible

Hoy en Amazon por 3,85€ Quitamanchas Vanish Oxi Action en polvo Además de quitamanchas, este producto químico tiene un efecto blanqueador y elimina olores , usándose junto con el detergente en los lavados y con un precio de 12,14 euros .

Vanish Oxi Advance Quitamanchas y Blanqueador, 800g

Hoy en Amazon por 13,49€ Nota: Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Leroy Merlin, Mercadona, Jasmin Chew , Dinh Ng. , Angelina Yan , Megan Lee , Annie Spratt y PlanetCare en Unsplash

