Rublev ganó primer duelo de David contra Goliat

Turín.- Encuadrado en el grupo de la muerte de las Finales ATP junto a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas y Danil Medvedev, Andrey Rublev tumbó a su compatriota ruso tras un largo e igualado partido que se dirimió con un tie-break final y un tanteo general de 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (7) en más de dos horas y media.

Andrey the Giant 🗣

Rublev bests buddy Medvedev in a thriller 6-7(7) 6-3 7-6(7) to claim his 50th win of the season @AndreyRublev97 | #NittoATPFinals pic.twitter.com/OUAiy5oILj

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2022 Rublev sorprendió a Medvedev en el derbi moscovita que tomó parte en el Pala Alpitur de Turín, donde se celebra este torneo que pone broche de oro a la temporada, le hizo sentir incómodo y respondió con calidad y solidez las embestidas de su rival, que se complica en sobremanera su presencia en las semifinales, aunque apunto estuvo de dejar escapar la oportunidad el vencedor en los puntos finales, dejándose llevar por la presión.

Medvedev disputa este torneo de manera ininterrumpida desde 2019 y Rublev lo hace desde 2020, eso sí, este último, sin avanzar más allá de la fase de grupos, a diferencia de un Medvedev que ha llegado a la final de los últimos dos años, levantando el trofeo en 2020, pero que tiene que ganarle a Djokovic y a Tsitsipas para mantener sus opciones.

El primer set, muy igualado, se decidió en un tie-break espectacular en el que Rublev dispuso de cinco bolas de set (2-6) pero que remontó Medvedev (9-7), haciendo valer su experiencia y su aparente tolerancia ante las situaciones adversas.

En el segundo, Rublev arrebató el segundo saque de un Medvedev venido a menos, más impreciso, que no supo aprovechar el mal humor de su rival con el juez de silla al final del primer set, algo que le descentró un poco.

Con ventaja en el marcador, Rublev certificó el segundo set en la tercera bola de la que dispuso.

En la manga definitiva, Medvedev salvó una bola de ‘break’ que pudo significar el 2-0 para Rublev, pero que mantuvo la igualada hasta el tie-break decisivo, que casi evita con un derechazo clave, al límite del pasillo, que solo retrasó la consecución del juego de Medvedev y el comienzo del desempate.

Empezó ganando Rublev el desempate tras un buen intercambio largo. Mantuvo el saque Medvedev, pero vio cómo su rival se fue haciendo grande en el Pala Alpitur con cada derechazo, sintiéndose ganador ante todo un maestro (2020). Se puso 6-3 arriba en el desempate Rublev, pero los fantasmas del primer tie-break y las cinco bolas de set desaprovechadas volvieron a aparecer, tanto que se repitió la historia y dejó escapar cinco puntos de partido.

Cogió aire Medvedev, impertérrito, e igualó a siete el tanteo. Sin embargo, fue tarde para la reacción y Rublev, bajo la mirada y recibiendo los ánimos de su entrenador, el español Fernando Vicente, tras un par de puntos en los que evidenció su nerviosismo, selló la victoria.

Un comienzo clave para el tenista de 25 años de edad, número 7 del mundo y sexto cabeza de serie, campeón en Gijón, Belgrado, Dubái y Marsella en la presente temporada, que ahora intentará obtener su billete a semifinales por primera vez en su carrera ante Tstsipas y Djokovic.

EFE

