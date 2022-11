Perupetro impulsará la inversión en exploración de hidrocarburos

Entornointeligente.com /

«Durante los últimos tres años prácticamente no se ha hecho actividad exploratoria», subrayó. Refirió que si no se realizan actividades exploratorias, no se sabe si se tienen los recursos energéticos. En ese sentido, indicó que «la sísmica» proporciona los indicios de dónde se podría encontrar petróleo. «Tienes que empezar con los estudios, luego viene la sísmica 2D y 3D. En el 2014 se hicieron más de 2,000 kilómetros de líneas sísmica 2D y 3D, pero en los últimos tres años, cero sísmica 2D y 3D», dijo en ATV+. Asimismo, indicó que en el 2014 habían seis pozos exploratorios, pero en los últimos tres años solamente uno. «Entonces diríamos que la actividad exploratoria es cero, se tenían un poco más de 90 contratos petroleros y ahorita solo tenemos 31, de los cuales dos son exploratorios y lamentablemente están en fuerza mayor», explicó. También dijo que se debe tener en cuenta la pandemia en estos resultados, pero el sector ya venía decreciendo ya desde antes. «Es realmente preocupante (…) tenemos que promover la inversión, reactivar la industria, para eso tenemos que configurar nuevos lotes petroleros que tengan potencial y salir a buscar a los inversionistas, pedir inversión exploratoria» señaló. En ese sentido, Tafur indicó que la actividad exploratoria es de alto riesgo y realiza mucha inversión. Reunión con inversores De otro lado, indicó que desde el inicio de su gestión se viene reuniendo con las empresas petroleras, a fin de reanimarlas a que realicen mayores inversiones. «Tenemos los recursos, el personal técnico capacitado en Perupetro para una propuesta de áreas que sean atractivas para los inversionistas», subrayó. Finalmente, indicó que Perupetro y Petroperú deben trabajar coordinadamente. Asimismo, anunció que Petroperú, tendrá participación en los contratos petroleros. «Petroperú va a tener una participación en los contratos, todavía no está definido el porcentaje 10, 20, 40, 50, 80 (por ciento), todavía no está definido, pero sí va a tener una participación en los contratos», puntualizó. Más en Andina: El @CEPLAN2050 reconoce a los mejores equipos de planeamiento de los tres niveles de gobierno. ?? https://t.co/7eFMHDI6MU pic.twitter.com/8zwqMZKYnx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 13, 2022 (FIN) MDV / MDV Publicado: 13/11/2022

