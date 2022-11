París 2024 presentó sus mascotas oficiales para los JJOO

Entornointeligente.com /

Saint-Denis (Francia).- Dos figuras inspiradas en los icónicos gorros rojos de estilo frigio , que se popularizaron durante la Revolución Francesa (1789-1799), son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 , anunció este lunes la organización.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷

Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party… and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022 La «tribu de los frigios» (phryge en francés) son unas pequeñas figuras que pretenden encarnar el espíritu francés de «libertad» y que enarbolan una parte de su historia, expuso ante la prensa el presidente del comité olímpico parisino, Tony Estanguet.

De entre esta tribu, dos son las que destacan, la Phryge Olímpica y la Phryge Paraolímpica -con una prótesis en la pierna derecha-, que serán la imagen de marca de la cita.

«Nos hemos querido desmarcar de la tendencia general de hacer una mascota inspirada en un animal, hemos escogido un objeto», añadió Estanguet, durante la presentación celebrada en la sede organizativa de los JJOO de París, situada en Saint-Denis (al norte de París).

La responsable de la marca de los JJOO París 2024, Julie Matikhine, aseguró que en «todas las revoluciones que han sucedido en Francia» han estado presentes los gorros frigios con forma de capucha cónica y extremo curvado e inmortalizada en cuadros como «La Revolución Guiando al Pueblo» (Eugene Delacroix, 1830).

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022 Matikhine también destacó que el hecho de mostrar la prótesis en una de las mascotas es una manera de reconocer el hándicap, pero sin crear tabús.

«Para los niños, ver la prótesis es apenas una particularidad», explicó la directora de marca, en relación a la reacción de los menores que la han visto.

De hecho, recordó que los gorros frigios forman parte del día a día de los pequeños franceses , pues desde la escuela primaria ya observan esa prenda, presente también en los edificios públicos, adornando la Marianne (la figura femenina que encarna la República Francesa).

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com