Nunca imaginarías dónde encontró esta dueña a su perro perdido

Los perros pueden llegar a ser un agujero negro por el que se esfuman todos los ahorros (y paciencia) de uno, es cierto. No obstante, si son tan populares como mascota en los hogares de medio mundo, es por algo. Y es que el amor incondicional que dan y, también, la risa que provocan sus ocurrencias compensan al final con creces. Este vídeo que hemos encontrado en TikTok es la prueba.

En Trendencias El emotivo encuentro de este perro con su dueño que hizo llorar a medio aeropuerto Está claro que los perros y los gatos no ven el mundo del mismo modo que los humanos . Comen excrementos y cáscaras de plátano abandonadas en el suelo de la calle como si fuera un gran manjar, se restriegan en la hierba para perfumarse y, para ellos, cualquier superficie o rincón puede ser un refugio o una cómoda cama. Además, preferida sobre esa otra tan cara que les has comprado.

No obstante, aún cuando ya creías saberlo todo sobre el comportamiento de los perros y sus estrafalarías ocurrencias, siempre acaban sorprendiéndote. Y es que uno no acaba de conocer nunca del todo qué objetos son susceptibles de acabar en sus fauces o dónde pueden haberse escondido. De hecho, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el lugar más extraño e inesperado?

@keiwithani I should’ve known then he was gonna be a problem😭 #pets #petsoftiktok #dogmom #dogsoftiktok #yorkie #WeStickTogether ♬ Oh No – Kreepa Mientras haces memoria, te contamos que, probablemente, la usuaria de TikTok @keiwithani sí lo tenga bien presente. Esta joven, que sube a la red social mini vlogs sobre su vida, ha contado públicamente cuál fue la vez que más se asustó porque no encontraba a su perro por ninguna parte .

Lo ha hecho, además, con un vídeo del momento en el que lo acabó encontrando a su yorkshire terrier, ni más ni menos, que en el interior de su propia cama . Como lo lees.

El peludo, de una raza que se caracteriza por sus diminutas dimensiones, había hecho un pequeño agujero en la parte inferior de su cama de tela y se había metido dentro, entre el relleno . Desde luego, no es uno de los sitios en los que a alguien se le ocurre mirar cuando se percata de que su perro ha desaparecido. Sin embargono está de mal que lo tengas en cuenta para la próxima. De hecho, teniendo esto en cuenta, no estaría de más comprobar hasta en el interior del frigorífico.

