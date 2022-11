El sombrío panorama económico mundial que vaticina el Fondo Monetario Internacional

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó el domingo un panorama económico mundial «más sombrío» que el mes anterior, en el que el pronóstico del crecimiento global se redujo al 2,7%.

Por RT

Según el FMI, en los últimos meses hubo un empeoramiento constante del índice de gestores de compras, el cual mide el impulso de la actividad manufacturera y de servicios, en las economías de los países miembros del G20. De los datos recogidos, el organismo advirtió que la desaceleración del crecimiento global es «cada vez más evidente».

High-frequency economic indicators show that the slowdown in global growth is increasingly evident. See our latest Chart of the Week blog for a snapshot of the data and factors at play. https://t.co/YGDi9m8MFB pic.twitter.com/F79l7zYq0M

— IMF (@IMFNews) November 14, 2022

Entre las causas de tal panorama, el órgano cita el endurecimiento de la política monetaria provocada por una alta inflación, las medidas de China para combatir la pandemia del covid-19, que tienen un impacto en la economía mundial, y los efectos del conflicto en Ucrania en el suministro alimentario.

«A pesar de la creciente evidencia de una desaceleración global, los formuladores de políticas deben continuar priorizando la contención de la inflación, que está contribuyendo a una crisis del costo de vida, perjudicando más a los grupos vulnerables y de bajos ingresos», señala el FMI, agregando que el entorno político actual es «inusualmente incierto».

Asimismo, advirtió que es probable que varios países necesiten un «endurecimiento fiscal y monetario continuo para reducir la inflación y abordar las vulnerabilidades de la deuda». «Los desafíos a los que se enfrenta la economía mundial son inmensos y el debilitamiento de los indicadores económicos apunta a nuevos desafíos en el futuro», enfatizó.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com