Valor Público Eafit: Centro de Pensamiento e Incidencia

Entornointeligente.com /

Los asuntos públicos demandan de los hombres y mujeres más calificados, más íntegros y con altísima vocación de servicio, que puedan velar por el bienestar y la prosperidad de todos. Además de la experiencia y el conocimiento técnico, es importante también la sabiduría y el buen juicio que faciliten una toma de decisiones acertadas. Una mala gestión de los asuntos públicos puede destruir bienes colectivos, afectando negativamente a millones de personas, muchas veces por generaciones.

Los asuntos públicos no son solo responsabilidad de los gobiernos, políticos y burócratas, no obstante sus acciones inciden de manera significativa en la vida de todos. Algunas sociedades, han desarrollado organizaciones no gubernamentales fuertes con capacidad de transformación social, y otros han logrado economías conscientes, con empresas sensibles a los desafíos del desarrollo sostenible.

¿Cómo puede la academia contribuir a la solución de los retos de nuestras sociedades? Valor Público, el nuevo centro de pensamiento e incidencia de la universidad Eafit surge como una plataforma para impulsar y facilitar la comprensión y solución de aquellos problemas que requieren de intervención colectiva y decisión compartida, es decir, los asuntos públicos.

Desde el centro de Valor Público se construyen políticas públicas con alto contenido participativo, así como reformas al Estado que optimizan la eficiencia y amplifican su capacidad de gobernanza. Así mismo el centro se propone acciones alrededor de los dilemas de acción colectiva en el contexto de la crisis climática, modelos de desarrollo urbano y movilidad alternativa, y se proponen mecanismos para su mitigación. Se estudian los territorios, sus dinámicas, sus problemáticas y sus interdependencias, de manera que puedan reducirse efectivamente las amplias brechas territoriales de Colombia y la región. Desde Valor Público se buscan soluciones estructurales a los problemas de la desigualdad con sus múltiples dimensiones: género, pertinencia étnico-racial, discapacidad y migración. Desde el centro de Valor Público se proponen diseños y marcos regulatorios de mercados, análisis de industrias, programas y políticas de desarrollo, proyecciones y análisis macroeconómicos, y estrategias para promover la formalización y productividad empresarial. Se contribuye a la mejora en las condiciones de seguridad y justicia, mediante una comprensión profunda de los fenómenos criminales y sus determinantes estructurales, de los mecanismos más efectivos de prevención, y de las restricciones y potencialidades del sistema de justicia criminal. Desde Valor Público se genera conocimiento para el país posible.

Nuestra ciudad y nuestro país requieren de democracias vigorosas y de ciudadanos con capacidad crítica. El centro de Valor Público llega para aportar en la construcción y en el desarrollo de sociedades más equitativas y prósperas.

Bienvenido el debate informado, bienvenido el acompañamiento técnico a gobiernos y a organizaciones generadoras de valor, bienestar y desarrollo, bienvenido a la evaluación de programas y proyectos, bienvenido a la incidencia en políticas públicas a partir del conocimiento. Bienvenido al Centro de Valor Público.

LINK ORIGINAL: El Colombiano

Entornointeligente.com