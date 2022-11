Russell logra en Sao Paulo su primera victoria en la F1

Entornointeligente.com /

SAO PAULO.- El inglés George Russell, encabezó, por delante de su compatriota Lewis Hamilton, un ‘doblete’ Mercedes para ganara el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) y lograr su primera victoria en la Fórmula Uno, en la penúltima carrera del año, que se disputó este domingo en el circuito de Interlagos.

El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrari), que firmó su decimoquinto podio en la categoría reina. Por detrás del madrileño, su compañero el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto, y su compatriota Fernando Alonso (Alpine), quinto.

GEORGE RUSSELL IS A GRAND PRIX WINNER!

He masterfully takes his maiden win, and @MercedesAMGF1 's first of 2022! #BrazilGP #F1 @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/TkY17hWQAY

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022 EFE

