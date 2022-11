Russell le entregó el primer triunfo del año a Mercedes

Entornointeligente.com /

Madrid.- George Russell encabezó el ‘doblete’ de Mercedes al ganar, por delante de su compatriota británico Lewis Hamilton, el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), con el que logró su primera victoria en la Fórmula Uno, en la penúltima carrera del año, disputada este domingo en el circuito de Interlagos, donde Carlos Sainz (Ferrari) acabó tercero y firmó su decimoquinto podio en la categoría reina.

GEORGE RUSSELL IS A GRAND PRIX WINNER!

He masterfully takes his maiden win, and @MercedesAMGF1 's first of 2022! #BrazilGP #F1 @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/TkY17hWQAY

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022 Our 113th Grand Prix winner… GEORGE!! 🖤 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/1xcXwwsaqd

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022 El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), completó otra gran actuación y acabó quinto, por detrás de Charles Leclerc (Ferrari), cuarto este domingo en Interlagos; donde Max Verstappen (Red Bull) -que hace un mes ya dejó matemáticamente sentenciada la revalida del título- no hizo caso de las órdenes de equipo que le decían que dejara pasar a su compañero, Sergio Pérez, que acabó séptimo y perdió momentáneamente, por ese motivo, el segundo puesto del Mundial.

Con todo decidido este año, salvo los subcampeonatos -Red Bull también tiene asegurado el título de constructores-, Verstappen, de cuya superlativa calidad nadie duda, evidenció tener un nulo sentido del compañerismo y no quiso cederle la sexta plaza -con la que hubiese mantenido el segundo puesto- a ‘Checo’, que suma los mismos puntos que Leclerc (290), pero cuenta un triunfo menos que el monegasco (tres veces victorioso este curso).

«Lo siento», se disculpó el inglés Christian Horner, jefe de equipo de la exitosa escudería austriaca, que le había indicado a ‘Mad Max’ que, por una vez, debía ser él quien se sacrificase por su bravo compañero tapatío. «Gracias por todo, chicos», había exclamado, irónicamente, el siempre disciplinado piloto de Guadalajara (Jalisco). Que no se reservó afirmar posteriormente que «esto demuestra quién es, realmente», en referencia al joven bicampeón neerlandés.

Absurdas y tristes polémicas aparte, el gran triunfador del día fue Russell, que a los 24 años firmó, después de haber subido previamente ocho veces al podio, su primer triunfo en la F1. Una victoria que adornó, además, con la vuelta rápida. Y que supuso la primera del año para Mercedes, ganadora de los anteriores ocho Mundiales de constructores, y que mira de nuevo con optimismo a 2023, con un nuevo ‘doblete’ que completó, en la posición en la que no acostumbra, Sir Lewis.

Sainz completó una gran carrera, canjeable por su noveno podio de la temporada, el decimoquinto desde que corre en la división de honor. Y Alonso, demostró que, con 41 años, sigue siendo una de las grandes estrellas de este espectacular deporte, al firmar la gran remontada del día. El genial piloto asturiano protagonizó la gran remontada del día, al arrancar decimoséptimo y acabar quinto, en el circuito en el que festejó sus dos títulos (en 2005 y 2006, con Renault).

Russell, ganador el sábado de la prueba sprint, arrancó primero este domingo en Interlagos, donde Sainz, segundo en la carrera reducida -sobre un tercio del recorrido- salió séptimo, debido a la penalización de cinco puestos derivada del cambio de la cámara de combustión en la unidad de potencia de su Ferrari.

La sanción a Sainz implicó, obviamente, que los cinco que quedaron inmediatamente por detrás de él el sábado avanzaban un puesto, por lo que Hamilton completó una primera fila íntegra de Mercedes, por delante de la que completaron los dos Red Bull, el de Verstappen y el de ‘Checo’; con Leclerc y el inglés Lando Norris (McLaren) -que este domingo celebró su vigésimo tercer cumpleaños- en la tercera.

Sainz salió desde la cuarta, al lado de Kevin Magnussen, que el viernes sorprendió al lograr su primera ‘pole’ en la F1, la primera de un danés en la categoría reina y la primera en toda la historia de Haas. Alonso, después de tocarse en la primera vuelta del sprint con su compañero Esteban Ocon, en un lance en el que salieron muy perjudicados ambos, lo hizo desde la decimoséptima plaza, una por detrás del francés.

Los primeros diez en parrilla salieron con el neumático de compuesto blando, salvo los dos Ferrari y Magnussen, que lo hicieron con medios; al igual que Alonso. Con el tailandés Alex Albon (Williams) como único que arrancó con duros.

No se alteraron las primeras posiciones tras la salida, pero el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y Magnussen colisionaron antes de completarse la primera vuelta, quedando fuera de carrera y provocando la entrada en pista del primer coche de seguridad, hasta que se retiraron de pista los desperfectos caídos de sus monoplazas.

Al relanzarse, cuando empezó a tirar Russell, Verstappen atacó a Hamilton y ambos se tocaron -en una acción que fue investigada y acabó en sanción de cinco segundos al neerlandés- poco antes de que Norris también se tocase con Leclerc, que perdió casi todas sus opciones en ese lance; por el que no entró en pista, como parecía que sucedería, el ‘safety car’.

‘Mad Max’ tuvo que parar y también tuvo que hacer una carrera de más a menos; y Norris también fue sancionado con cinco segundos.

Carlos rodaba cuarto y antes de la primera curva de la décima de las 71 vueltas, rebasó a Norris para colocarse segundo, por detrás de Russell, que mantenía el liderato, y de ‘Checo’, que era segundo. Con Alonso en la duodécima plaza; y Hamilton en la sexta, una por detrás del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), al que el inglés rebasó poco antes de hacer lo propio con Norris, para colocarse cuarto, por detrás de Sainz.

Alonso paró de nuevo en la 16 y repitió el neumático medio; y Sainz -al que se la había metido al parecer un plástico en uno de los conductos del neumático trasero derecho- instaló blandos en la 18, regresando a pista entre bastante tráfico, duodécimo y por detrás de Albon..

Sainz era octavo en la 24, en la que paró Checo, que puso medios y casi se mete en un lío al regresar; antes de que Russell entrase también a garajes a repetir la maniobra del mexicano, cediendo el liderato a Sir Lewis. Con Vettel tercero, por delante de Checo y de Carlos; y con Alonso rodando ya en la séptima posición, que se convirtió en la sexta cuando paró el alemán, que se retira dentro de una semana y al que el genio astur sustituirá el año próximo en Aston Martin.

Hamilton puso medios en la 29 y regresó cuarto, por detrás de Russell, Pérez y Sainz; con Fernando en la quinta posición. Hasta que un desastroso ‘pit stop’ en la 36 se sumase a la larga relación de pifias de Alpine relativas al coche 14 y lo relegase a la decimoquinta plaza. Desde la que acabó remontando hasta la quinta plaza final, en otra gran actuación, el siempre resiliente astro astur.

Carlos paró un giro después que su compatriota e instaló medios, buscando hacerle un ‘undercut’ a ‘Checo’ por la tercera plaza. Porque el ritmo de los Mercedes recordaba al de los pasados años y la escudería de Brackley festejó de nuevo un ‘doblete’. Colocándose a 19 puntos de Ferrari, segunda en el Mundial de constructores.

Nada más comenzar el cuadragésimo quinto giro, Interlagos rugió cuando Hamilton -nombrado ciudadano de honor brasileño el pasado martes y que compitió con un casco con la bandera de Brasil- adelantaba al mexicano y se colocaba segundo. Tres más adelante, entró en garajes ‘Checo’ (a medios), con lo que Carlos pasó a ser tercero; y ambos mejoraron una plaza al parar, acto seguido, y casi a regañadientes, Hamilton. Que instaló blandos.

Los mismos que puso, a falta de 21, Russell, que regresó primero a pista. Cuando Alonso ya había efectuado otra sensacional remontada y rodaba quinto.

La salida de pista de Norris provocó un coche de seguridad virtual, lo que le vino de perlas a los dos españoles, que pararon a colocar el blando. Más aún cuando el ‘virtual’ se convirtió en ‘safety car’, con lo que todo se redujo a una nueva carrera a once vueltas, en la que, sobre el papel llevaba todas las de perder ‘Checo’, que no había parado.

A Ocon le explicaron claramente que no luchase con Fernando -con ventaja en los neumáticos, cinco vueltas más jóvenes- a lo que el galo se resistió inicialmente, antes de que le repitiesen un mensaje que no tuvo más remedio que aceptar. Ambos pasaron a Vettel; y Esteban obedeció; >Alonso se colocó séptimo y luego pasó al finés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) para colocarse sexto.

El francés acabaría octavo, justo detrás de ‘Checo’ y Alpine se rehizo, sobre todo, gracias a la estelar actuación de Fernando, de sus patinazos del sábado: reforzando su cuarta plaza en el campeonato de constructores, ahora con 19 puntos sobre McLaren.

‘Checo’ se defendía de Sainz, hasta que el madrileño lo pasó en la 64; poco antes de que también lo rebasase el otro Ferrari, el de Leclerc; y de que, a falta de seis vueltas, lo adelantase también el doble campeón asturiano.

A partir de ahí, el campeón de Jalisco sólo podría aspirar al sexto puesto. El que le prometió su equipo. Pero que le denegó el desobediente y desagradecido Verstappen, que acabó con una severa reprimenda por parte de los responsables de su escudería y que, posteriormente, quiso arreglar su censurable actitud afirmando que ayudará todo lo que pueda a ‘Checo’ el próximo fin de semana en Abu Dabi. Donde se disputará la vigésima segunda y última carrera de la temporada, en el circuito de Yas Marina.

EFE

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com