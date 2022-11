Ministro Bisonó advierte a extranjeros ilegales: «el que no cumpla con las leyes de RD que se vaya a su país»

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, indicó este domingo que los extranjeros que estén en República Dominicana deben de cumplir con la Constitución o si no deberán irse a su país de origen o a otros que «lo están reclamando».

«El que viene a República Dominicana tiene que respetar la Constitución, la ley y los estatutos que hayan conglomerado nuestra religión, cultura y dinámica, si no que no venga, que se quede en su país o sino ayudémoslo que se vayan para otro país, porque parece que hay otro país que está reclamando que se lo manden a ellos», expresó el funcionario en referencia al reciente decreto que buscar prevenir y perseguir a invasores.

LEA: Presidente responde a la ONU: «a RD no se le puede pedir más e incrementaremos deportaciones»

Las declaraciones fueron ofrecidas al ser abordado por miembros de la prensa durante la realización del Décimo Congreso Nacional de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FFENACERD), que se desarrolla en el hotel Barceló de esta capital.

Ante la insistencia del tema, agregó que «dónde hay una violación al derecho a la propiedad y además una persona que está irregular, lo menos que puede hacer un Estado responsable, es tomar medidas y proteger al ciudadano que tiene su derecho de propiedad y el que esté violando la ley tendrá las consecuencias debidas», dijo al continuar expresando su posición.

LEA: ONU reitera petición para que República Dominicana cese las deportaciones de haitianos

«Vamos a facilitarles (a los ilegales) primero, que no vengan los que no pueden estar cumpliendo con la constitución y las leyes y después los que no quieran estar aquí que se vayan para su país o para el país que los está reclamando», expresó con énfasis.

LEA: Expresidente Fernández apoya deportaciones de haitianas y defensa de soberanía «respetando la dignidad humana»

Decreto El presidente Luis Abinader dispuso medidas para prevenir y perseguir invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado, y en el caso de los extranjeros que sean procesados y expulsados del país.

«Se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terreno de propiedad privada o propiedad del Estado», establece el artículo 2 del Decreto 668-22.

Indica que los extranjeros repatriados por este delito, no podrán regresar al país, para cuya acción deberán intervenir también el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.

Por La Redacción Fuente: Laura Castillo LD APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885

LINK ORIGINAL: Extradigital

Entornointeligente.com