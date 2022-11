¡LE GUSTÓ Rihanna afirma que está abierta a tener más hijos

Entornointeligente.com /

Rihanna quiere más hijos.

La estrella del pop de 34 años se convirtió en madre por primera vez en mayo de este 2022, cuyo nombre aún no se ha revelado de manera pública, con su novio el rapero A$AP Rocky y ahora una fuente afirma que la pareja quiere tener más hijos.

‘Rihanna y A$AP están tan enamorados y se divierten mucho juntos. También son un gran equipo cuando se trata de ser padres de su bebé. Rihanna siempre soñó con ser mamá está muy orgullosa de ello. Le encantaría tener más hijos con A$AP en el futuro’, dijo una fuente.

Mientras tanto, el pasado mes de septiembre se informó que la intérprete de éxitos como ‘Umbrella’, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2023 y la fuente agregó que está tratando de mantener en forma y saludable antes del concierto.

‘Rihanna está emocionada por su actuación en el Super Bowl. Está tratando de mantenerse saludable y sentirse bien y en forma’, dijo una fuente Entertainment Tonight.

La fundadora de Fenty Beauty reveló recientemente que no puede creer que incluso accedió a participar en el evento deportivo masivo, pero que era ‘ahora o nunca’ porque se ha encontrado realmente cómoda en la vida como madre.

‘¡No puedo creer que incluso dije que sí! Fue una de esas cosas que me gusta, incluso cuando lo anuncié, pensé: ‘No puedo retractarme ahora. Es definitivo. No puedo creer,- ¿en qué me acabo de meter?- Porque el Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Es el sueño de un artista estar en el escenario así, pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Sabes que todos te están mirando. Y te están apoyando, y quiero hacerlo bien. Es un desafío que estaba dispuesto a aceptar. Siendo una mamá primeriza, nada me habría sacado de la casa. Si no fuera un desafío como ese. Era ahora o nunca, seguro. Seguro. Puedes sentirte muy cómoda en casa como madre’, concluyó la cantante.

