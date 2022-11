Las seis razones por las que el bolívar se ha depreciado 17% en noviembre, según José Guerra

Entornointeligente.com /

> El economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, aseveró sobre el incremento del dólar paralelo en el país que en lo que va del mes de noviembre de 2022, «el bolívar se ha depreciado 17%» respecto a la divisa norteamericana.

Manifestó que el salario mínimo del venezolano pasó de US$30 mensuales en marzo a US$12 mensuales actualmente.

«Entre marzo y noviembre no ha habido de aumento salarial en el sector público. Por tanto, esa no puede ser la explicación de la devaluación», apuntó.

Además, resaltó: «que el Gobierno ha gastado más, es cierto, pero el tema no es ese. El problema es que el público no quiere bolívares por la inflación».

«Al no haber demanda por bolívares, la moneda se deprecia. No se le puede pedir a un Gobierno que no gaste. El tema fundamental es que el público no confía en el bolívar», escribió en Twitter.

