El Range Rover se enfrenta a un viejo Toyota Land Cruiser

Para cualquiera que conozca mínimamente el mundo de los 4×4 sabrá seguro que el Range Rover y el Toyota Land Cruiser están entre los nombres más legendarios , especialmente si lo que buscamos es un coche grande para todo -sí, están también los Defender, Wrangler y Bronco pero tiran por otros derroteros más extremos-

De hecho aunque estos dos modelos han ido refinando la fórmula a lo largo de sus distintas generaciones no se puede negar que su esencia sigue ahí por mucho tiempo que pase. Y además se permiten jugar con el más alto rendimiento con ciertas versiones tan impresionantes como para llevar un V8 bajo el capó.

Es el caso de estos dos ejemplares que se han reunido para un duelo off-road organizado por Carwow: uno es el Range Rover 2022 recién salido del horno, el otro es un «clásico» Toyota Land Cruiser, de la generación que salió en 2007. Pero a pesar de los años que separan a uno y otro hay algo que tienen en común, y es que llevan un potente motor V8.

¿Un duelo desigual? En el caso del Toyota Land Cruiser J200 que se presenta es un bloque diésel V8 de 4.4 litros biturbo con 272 CV de potencia y 650 Nm de par máximo acompañado de la famosa tracción total de la casa y otros elementos para ofrecer el mejor rendimiento fuera del asfalto como un diferencial de bloqueo central o una reductora.

Por su parte el nuevo Range Rover cuenta con un motor V8 de 4.4 litros gasolina biturbo que ofrece 530 CV y 750 Nm, cifras superiores a las del Land Cruiser incluso en el peso, que en el británico es menor . Pese a ello nada está dicho aún cuando hablamos de rendimiento todoterreno. ¿Quieres saber cuál de los dos es el ganador? Pues tendrás que ver los seis desafíos a los que se enfrentan estos dos titanes todoterreno para conocer cuántos puntos se llevan cada uno.

Antonio Ramos Ochoa Especializado en el mundo del motor, la competición y la tecnología, Antonio Ramos Ochoa es redactor de Car and Driver.

