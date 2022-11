Tom Brady no se arrepiente por salir del retiro pese a mal inicio de Buccaneers

Entornointeligente.com /

MUNICH — A pesar de encontrarse 2-5 y por primera vez en su carrera por debajo de .500 luego de nueve semanas de temporada regular, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers , Tom Brady , dijo este viernes que tiene «cero» arrepentimiento de regresar con los Bucs luego de su retiro de 40 días esta temporada baja.

«Cero, no. Definitivamente no» , declaró Brady . «Regresé porque sentí que quería competir y hablé con el equipo al respecto y estaban emocionados por tenerme de vuelta. Realmente no me arrepiento de ese tipo de cosas, creo que cuando me comprometo, es en serio, hago lo mejor e intento dar todo lo que puedo en esta oportunidad en particular».

Brady , junto con una sólida defensiva que vio el regreso de varias piezas clave, dirigió una emocional victoria por remontada sobre Los Angeles Rams la semana pasada con la oportunidad de ponerse en .500 con una victoria sobre los Seattle Seahawks el domingo. Ese tipo de situación condenaría a los Bucs en cualquier otra división de la NFL.

Sin embargo, la NFC Sur se debilitó considerablemente con los Carolina Panthers buscando todavía una solución a largo plazo en la posición de quarterback después de Cam Newton, el retiro de Drew Brees en New Orleans y el final de la era de Matt Ryan con los Atlanta Falcons , que dejaron el primer lugar divisional con la derrota 25-15 ante los Panthers. La división también ha visto múltiples cambios de entrenador en jefe.

Tom Brady busca ganar el primer partido en la historia de la NFL que se disputa en Alemania. Getty Images «Creo que la parte frustrante es que simplemente no hemos jugado de la manera que somos capaces de jugar, eso es por varias razones», sentenció Brady . «Este es un partido muy importante para nosotros, tenemos semana de descanso después. Eso nos da la oportunidad de evaluar dónde estamos y prefiero evaluar estar en 5-5 que 4-6. Solo tenemos que ganar este partido».

Los 18 puntos por partido de los Bucs esta temporada son la menor cantidad para una ofensiva dirigida por Brady luego de nueve partidos en su carrera. La menor cantidad de puntos para un equipo de Brady luego de 10 partidos de temporada regular fueron 19.6 en el 2003. Los Bucs necesitarían anotar 35 puntos contra los Seahawks el domingo para superar esa marca.

Brady expresó preocupación en su podcast a principios de esta semana por la falta de esfuerzo, algo sobre lo que profundizó el jueves.

«¿Qué podemos controlar? Ciertamente podemos controlar nuestra actitud, nuestro esfuerzo. Creo que todo ha estado por debajo de la línea este año, estamos 4-5. No creo que haya ninguna razón para estar feliz sobre todo lo que hemos hecho», expresó Brady . «Obviamente no estamos jugando según nuestros estándares, no estamos allí en cuanto al esfuerzo, la ejecución, lo emocional. Tenemos que resolverlo, este es un buen lugar para hacerlo».

Selecciones Editoriales Tom Brady obtendrá otra marca de NFL en Alemania, donde enfrentará al sorpresivo Geno Smith 8h AP Los Bucs esperan llegar a la semana de descanso y volver a comenzar desde cero, analizando lo que les ha funcionado y lo que no. Eso ha sido particularmente productivo para Brady a lo largo de su carrera. Tiene récord 15-5 después de semanas de descanso. Los partidos internacionales también han sido particularmente buenos con él. Tiene marca 3-0 en juegos disputados fuera de los Estados Unidos.

