Só tem uma orelha e pinta com a língua: Van Gogh tem um sósia – e é um cão

Lê todos os artigos do Pet Chama-se Van Gogh e o facto de ter o mesmo nome que o pintor holandês não é mera coincidência. Tal como o artista, falta-lhe uma orelha e, nos tempos livres, dedica-se à pintura (mas neste caso com a língua).

Antes de ser pintor, o cão Van Gogh, uma mistura entre boxer e pitbull , era utilizado em ringues de lutas de cães no estado norte-americano da Carolina do Norte. Foi encontrado escondido num cano de esgoto e resgatado pela associação Happily Furever After Rescue , mas os ferimentos numa das orelhas eram tão graves que uma teve de ser amputada, explicou a fundadora da organização Jaclyn Gartner à CNN .

Jaclyn foi quem ensinou o cão a pintar com a língua – uma técnica certamente diferente daquela que é utilizada colegas de profissão, mas eficaz: basta pôr tinta na tela e colocá-la dentro de um saco plástico. Depois, é só barrar a superfície com manteiga de amendoim e Van Gogh cria uma nova obra abstracta ou recria o quadro Noite Estrelada do homólogo holandês.

Desde que chegou à associação, este cão pintou 30 obras que foram expostas e vendidas por cerca de 40 euros cada numa galeria organizada pela Happily Furever After Rescue, onde os visitantes também «tiveram a oportunidade de conhecer o artista».

Mas apesar das capacidades artísticas, só duas pessoas apareceram na exposição e Van Gogh , de sete anos, continua à espera de uma família que também goste de manteiga de amendoim.

