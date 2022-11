Retorno de migrantes venezolanos no supera 6%, según experto

Entornointeligente.com /

El sociólogo e investigador Luis Pedro España aseguró que el retorno de migrantes venezolanos no supera 6% del éxodo total actual.

El especialista comentó sobre los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2022 y aseguró que, pese a algunos cambios en materia económica, en Venezuela «no ha habido cambios importantes en la política social».

«No estamos esperando, de ninguna manera, un retorno de migrantes a Venezuela. Eso no va a ocurrir. El retorno (actual) no llega a más de 6% del total. Eso no representa casi nada», expresó en entrevista radial con La Romántica 88.9 FM.

España no considera que esta recuperación modesta de la economía suponga un incentivo para el retorno de venezolanos. «Las remesas también han caído, porque la situación de los migrantes depende de lo que pasa en países de destino», explicó.

Asimismo, señaló que entre las razones de no retorno de la mayoría de los venezolanos está el hecho de que ya llevan años establecidos en esos países destinos.

«Buena parte de esos migrantes ya tienen tres o cuatro años en el exterior, se han instalado. Les resulta difícil regresar», argumentó.

A su juicio, las variables vistas en los resultados de la encuesta, tiene que ver con los niveles de pobreza, tanto la multidimensional como la monetaria. De acuerdo con su análisis, ambas se reducen debido a que «este año ha aumentado la actividad económica».

«Muchas personas dejaron el mercado laboral, pasaron a la inactividad y durante estos meses eso ha ido aumentando», dijo.

«Suponiendo que la economía sigue creciendo, tendrá un impacto menor en los niveles de pobreza», subrayó.

