Ministra Aguilera confirma presencia de variante «perro del infierno» en Chile: «Se ha detectado, pero no es la predominante»

Durante la mañana de este sábado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera , y el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, participaron de una actividad para promover la vacunación con la vacuna bivalente contra el covid-19.

La iniciativa tiene como antecedente las altas cifras de contagio en el país, que serían una alerta para que la misma vacuna bivalente pudiera ser administrada a personas menores de 60 años (además de personal de salud y las personas inmunosuprimidas, que ya están siendo inoculadas).

Ante esto, la ministra Aguilera indicó: » No ha caído la protección, por lo que no vemos la necesidad de ampliar la protección , lo que no implica que no lo hagamos en el futuro».

Una nueva variante del virus, denominada » perro del infierno » por usuarios en redes sociales, ha sido identificada en España y mantiene en alerta a los expertos por su alto nivel de contagio.

Al respecto, la titular del Minsal comunicó que » efectivamente aquí se ha detectado, pero no es la predominante . Seguimos con el predominio de BA.4 y BA.5 (…) lo que sucede con ella es que tiene esta capacidad de transmisión más fuerte, pero no hay evidencia de que tenga una mayor gravedad».

Tomando en consideración este nuevo antecedente, la secretaria de Estado señaló: «Se siguen evaluando todas las cepas. El comité de Ginebra se sigue reuniendo cada dos semanas. En diciembre se hará la reunión. Ahí se discutirá la nomenclatura y los virus que vienen de la cepa Ómicron. En la última reunión no hubo consenso que sea de mayor gravedad «.

«Lo que sabemos es que todas las variantes que hemos tenido responden a las vacunas en mayor o menor medida . Es decir, la vacuna original aún sigue protegiendo. Por eso llamamos a que complementen el esquema de vacunación: porque a pesar de no ser la cepa que circula en este momento, sigue teniendo la capacidad de evocar una respuesta inmunológica de protección que es buena. Con la nueva variante se espera que tenga un espectro de protección mejor y siendo de la misma familia Ómicron, se espera que tenga protección. Pero esto se evalúa semana a semana», declaró Aguilera.

Hasta este sábado, 294 mil personas han sido inmunizadas con la vacuna bivalente. La población objetivo es de 5 millones 900 mil. Para ello, la estrategia comunicacional irá en aumento. Para que de esta forma, «haya mayor despliegue y conocimiento de dónde vacunarse», concluyó la ministra.

