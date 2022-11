Meteorología: recomiendan «atención especial» por posibles tormentas el sábado

Entornointeligente.com /

Sin duda el puertorriqueño Bad Bunny brindó un espectáculo que conquistó a su público que se acercó este viernes a la Nueva Olla, pero del aproximado de 50.000 personas que estuvo en el lugar, muchos tuvieron malas experiencias en este concierto ante la desorganización de su productora, G5Pro , según la serie de denuncias que inundan las redes sociales.

Previamente al evento, la ciudadanía se quejaba por las largas filas y horas de espera que tenían para el canje de entradas. Esta medida intentaba evitar la venta de entradas falsas, pero esta no fue muy efectiva porque varios interesados quedaron afuera del estadio ayer al enterarse de que sus pases no eran auténticos.

Por otra parte, ayer -día del concierto- desde temprano la gente se acercaba a La Nueva Olla y comenzaba a formar fila hasta la apertura de los portones, mientras que en esa larga espera ya se originaban algunos incidentes entre revendedores, guardias y un público que intentaba «colarse» , constan unas denuncias.

Ya a la hora del show principal, entre la euforia de los presentes que consiguieron un buen lugar, otras personas que tenían sus entradas originales ingresaban al estadio para luego encontrarlo lleno y totalmente sobrepasado. De ahí se parte para la serie de denuncias en contra de la organización que se ve en las redes sociales.

Concierto de Bad Bunny: «Sinceramente pasamos muy mal» Buscando las palabras «Bad Bunny» en Twitter uno puede encontrarse un montón de escritos entre el público que celebra haber participado del concierto y otro, como referíamos, hasta lamenta haber acudido al show ante una desorganización que generó desesperación a algunos.

Uno de estos relatos lo comparte Hugo Vázquez , quien en comunicación con ABC Color manifestó que con un grupo de amigos tenía la intención de disfrutar del espectáculo, sin embargo eso fue imposible para ellos , ya que hasta tuvieron miedo por su integridad física.

Según dijo Vázquez, ya en la fila para el ingreso al estadio «había quilombo» porque algunos revendedores de entradas «coordinaban con los guardias» para hacer pasar rápido a las personas que pagaban una suma de dinero, por lo que también cuando ellos ingresaron tras la espera, les alertaron que adentro ya no había lugar, siendo esto a las 19:00 aproximadamente.

Una vez adentro, el joven y sus amigos se encontraron con un montón de gente, todos apretados «como sardinas» , dificultando muchísimo el movimiento y provocando incluso desmayos entre el público, por lo que los paramédicos acudían pero sin equipamiento alguno, aseguró.

Ante esta situación, el denunciante junto a sus amigos decidió retirarse del lugar, sin embargo eso no fue posible al ver que el portón de acceso estaba con un candado y los guardias no permitían salir a nadie, mientras que al mismo tiempo, otras personas saltaban las murallas para ingresar al lugar.

«No había policías, los paramédicos no tenían nada y la gente se comenzaba a tirar de la muralla, algunos se peleaban con los guardias y los que entraron sacaban cuchillos de sus pantalones. Ahí comenzamos a tener miedo , nosotros ya queríamos salir y los portones estaban candadeados, muchísima gente estaba ahí y comenzamos a filmar todo. Sinceramente pasamos muy mal y fue muy mala la experiencia», lamentó.

«Me quiero ir a mi casa y PUSIERON CANDADO» Otro relato con muchísima interacción en Twitter es el de la usuaria «@gabbicab» donde su escrito apunta directamente contra la productora y expresa: «me quiero ir a mi casa y PUSIERON CANDADO» , compartiendo la foto de un portón efectivamente candadeado.

Seguidamente la usuaria comienza a relatar lo que vivió en el lugar , coincidiendo también con lo expresado por Vázquez, que ante la cantidad de gente amontonada, preferían retirarse del lugar en pleno concierto, pero desde la organización no permitían esto , aseguró.

Asimismo, entre su relato comparte un video donde indica que así se presentaba una parte del estadio antes de que suba al escenario Bad Bunny, siendo esta una situación que empeoró cuando llegó ese momento.

«Nunca me asusté tanto en un concierto. Antes de que comience luego ya quería irme nomás porque no había ni un lugar ni en las escaleras. Me asustó la cantidad de gente. Ni siquiera la pantalla o qué podía ver. Pero cuando cerraron los portones, empecé a tener miedo real «, escribió.

Bomberos atajando el camarote Otra de las denuncias se refiere al sector VIP del concierto, uno de los camarotes, que según relatan algunos presentes, estuvo por caerse y esto imposibilitaba que se acceda al mismo.

También se compartieron imágenes y videos de los bomberos atajando parte de la estructura.

Sumado a todo lo denunciado, hay también varios ciudadanos que coinciden en la notable falta de seguridad en todo el evento, precisando que no se realizaban cateos y tampoco se veía el uso de detectores de metales.

Ante todo esto, incluso algunos internautas expresan que tienen la intención de agruparse con el fin de presentar una denuncia formal a la Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) ante la exposición a distintos riesgos que tuvo parte del público.

