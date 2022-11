Los Spurs sorprenden a unos Bucks sin Antetokounmpo en la noche con más minutos de Juancho Hernangomez en Toronto

Entornointeligente.com /

L os San Antonio Spurs siguen siendo uno de los equipos que más está sorprendiendo en este inicio de temporada en la NBA, porque esta madrugada han derrotado a uno de los mejores equipos de la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks por 111-93. Eso sí, en este partido no ha tenido minutos el griego Giannis Antetokounmpo y el base Jrue Holiday.

Los Spurs de San Antonio han liderado prácticamente todo el encuentro, y salvo el inicio del último cuarto, no han tenido problemas en el marcador porque se han puesto a pocos puntos los Bucks. Keldon Johnson y Devin Vassell con 29 y 22 puntos han sido los máximos anotadores de la franquicia texana. Jevon Carter (21 puntos) y Brook López (19 puntos) han sido los que mejor han estado en el equipo visitante.

A pesar de esta derrota, los Bucks siguen liderando la Conferencia Este de la NBA tras cosechar un récord de 10 victorias y dos derrotas. Los Spurs suman su sexta victoria en 13 partidos y la tercera en casa, situándose así en novena posición de la Conferencia Oeste.

Orlando Magic 114-97 Phoenix Suns Y la noche ha deparado otra sorpresa, porque los Magic han vencido a Phoenix y la anterior noche se habían deshecho de los Mavs de Luka Doncic. La franquicia de Orlando ha ido por delante en el marcador durante todo el partido y apenas ha tenido problemas a la hora de vencer. Aunque eso sí, hay unos Magic muy diferentes cuando juegan fueran de su cancha porque llevan un récord de 0-6 fuera de ella.

Para este partido los Magic no han podido contar con el novato italiano Paolo Banchero, pero Wendell Carter (20 puntos y 10 rebotes) y el alemán Franz Wagner (17 puntos) han hecho que no se notase la ausencia de su compaáero. Por parte de los Suns no ha jugado Chris Paul, pero sí lo han hecho Devin Booker (17 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias), Cameron Payne (22 puntos) y DeAndre Ayton (14 puntos). Orlando se sitúa decimotercero en la Conferencia Este con cuatro victorias y nueve derrotas, y los Suns cuartos en la Conferencia Oeste con ocho victorias y cuatro derrotas.

New York Knicks 121-112 Detroit Pistons A pesar de que los Pistons han apretado el marcador en los últimos minutos de partido, los Knicks han ganado el encuentro de principio a fin. Muy buen partido de los tres mejores jugadores de los Knicks: R.J. Barrett (30 puntos), Julius Randle (21) y Jalen Brunson (26 puntos). Por parte visitante, el croata Bojan Bogdanovic ha sido el jugador más destacado ya que ha anotado 25 puntos.

Tras este partido, los Knicks se quedan con un balance de seis victorias y seis derrotas ocupando la séptima plaza en la Conferencia Este, y los Detroit Pistons siguen cerrando la misma Conferencia tras cosechar diez derrotas en trece encuentros.

Oklahoma City Thunder 132-113 Toronto Raptors Partido muy coral por parte de los jugadores de los Thunder en el que no solo destaca su máxima estrella Shai Gilgeous-Alexander (20 puntos). Los Thunder han dominado todos los cuartos del partido salvo el último en el que se han dejado llevar por el marcador. Anotación muy repartida en la franquicia de Oklahoma porque de los diez jugadores que han jugado, ocho han anotado mínimo diez puntos.

Por parte de Toronto, el espaáol Juancho Hernangomez ha jugado 17 minutos en los que ha anotado 9 puntos y ha capturado 4 rebotes. Chris Boucher con 20 puntos ha sido el máximo anotador de la franquicia de Canadá y Scottie Barnes y Fred VanVleet han anotado 15 puntos cada uno. Con 7 victorias y 6 derrotas los Raptors ocupan la quinta plaza en la Conferencia Este y las Thunder la décima en el Oeste con un récord de cinco victorias y siete derrotas.

