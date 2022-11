Los Kings hunden aún más a los Lakers

Entornointeligente.com /

Los Kings de Sacramento han logrado darle la vuelta al mal arranque que tuvieron con cuatro derrotas consecutivas y ahora no paran de sumar triunfos.

La última victoria fue justo ante los Lakers de Los Ángeles por un marcador de 114-120, hundiendo aún más a los dorado y morado en la tabla de clasificación.

Con esta victoria los Kings alcanzan su quinto triunfo de los últimos siete juegos, saliendo del fondo de la clasificación y llegando a los puestos de play-in.

El equipo llegó a estar 13 puntos por debajo en el segundo cuarto. Sin embargo, se recuperaron para voltear el marcador y manteniendo la ventaja hasta el final del partido.

La figura del duelo fue De’Aaron Fox, quien dominó el tabloncillo con 32 puntos y 12 asistencias. El base lideró muy bien a los suyos para poder mantener el ritmo de juego y quedarse con la victoria.

«Ha sido decisivo en los cierres de partido. Hemos hecho la misma jugada unas cinco veces. Mi trabajo es abrirle espacio y darle el balón para que él pueda hacer el resto», dijo Domantas Sabonis, quien siguió a Fox con 21 puntos.

Anthony Davis y Russell Westbrook fueron los que más aportaron para los Lakers con 24 y 21 puntos respectivamente.

En el resto de la jornada:

Magic vs Suns (114-97) Celtics vs Nuggets (131-112) Knicks vs Pistons (121-112) Thunder vs Raptors (132-113) Spurs vs Bucks (111-93) Grizzlies vs Timberwolves (114-103) Con información de Líder

