Jerónimo de Sousa aponta ao «reforço» do PCP, contra «campanha de calúnias»

Jerónimo de Sousa, naquele que é o último discurso ao partido enquanto secretário-geral, entrou no Pavilhão Alto do Moinho, em Corroios, Seixal, sob forte aplauso e o grito em uníssono «PCP, PCP» e punhos erguidos dos delegados comunistas que participam na Conferência Nacional que marcará a mudança de liderança do PCP para as mãos de Paulo Raimundo. «Sabemos dos impactos negativos nos planos eleitorais, da expressão institucional, das nossas dificuldades, das nossas insuficiências e atrasos que estão identificados e importa superar», assumiu perante os seus camaradas.

A Internacional abriu os trabalhos e Jerónimo, nestas últimas palavras enquanto secretário-geral reafirmou os princípios do PCP e recebeu novamente palmas quando disse que o partido é vítima «de campanhas de deturpação» de «calúnias e tentativas de chantagem».

«A classe dominante – os senhores do mando do País – ambicionaria que, perante a ofensiva, o partido tivesse soçobrado e abdicado dos seus princípios, se submetesse a sua agenda e aos seus critérios. Que escondesse ao povo a verdade sobre os aproveitamentos da pandemia, as opções de classe do PS, os projetos das forças reacionárias, a natureza da NATO, a guerra e as sanções. Enganaram-se e vão continuar enganados!» As palmas irromperam novamente no Pavilhão.

Subscrever Jerónimo de Sousa já se tinha insurgido «o imperialismo» e contra a o «aproveitamento da pandemia, da instigação da confrontação e principalmente das sanções». Nunca mencionou a palavra Rússia, apenas aludiu à intensificação da guerra na Ucrânia. Que, disse, resulta num processo de degradação de condições de vida dos portugueses, sem que o Orçamento do Estado para 2023, a ser debatido no Parlamento, responda ao «aumento do custo de vida».

«A governação mostra cada vez mais um PS inclinado para a direita», afirmou. Ele que deu a mão ao PS em 2015 para formar a geringonça, mas que em 2021 chumbou o OE para este ano e ajudou a fazer cair o governo de António Costa.»A proposta de Orçamento do Estado aprofundará o empobrecimento da maioria da população», assegurou.

Além do «embuste do aumento das reformas», da «farsa da revalorização salarial» do chamado Acordo de Rendimentos, da «retoma do processo privatizador da TAP», o líder comunista cessante atacou o processo de revisão constitucional em curso e para o qual também contribuiu com um projeto de lei. «É explicito e crescente o confronto com a Constituição portuguesa por parte de forças reacionárias com o objetivo da sua revisão e subversão». Jerónimo associou sempre PS, PSD, CDS, Chega e IL tudo num mesmo bolo.

Caderno de encargos para o país e partido Mesmo de saída da liderança., e continuando a participar na vida do partido como prometeu, Jerónimo de Sousa deixou um caderno de encargos para o país e para o partido, Paulo Raimundo, sentado na mesa da direção do partido ouviu a poucas horas de lhe suceder.

Das «lutas» para Portugal: aumento dos salários; promoção dos direitos das crianças e pais; bater-se por melhores condições de vida da juventude; valorização das reformas e das funções sociais do Estado, entre outras.

O «reforço» do partido foi a grande mensagem deixada para o camarada que lhe vai suceder. Jerónimo de Sousa apontou à «formação de quadros», ao recrutamento de novos militantes, maior intervenção junto «da classe operária», tal como «promover uma ampla iniciativa a partir das organizações locais do partido». No plano da imprensa, o líder comunista cessante, que deixa estas funções no partido após 18 anos (em 2004 foi eleito secretário-geral do PCP) sublinhou a campanha em torno do órgão oficial do PCP, O Avante !, a iniciar em abrill de 2023, para aumentar a promoção e venda do jornal.

