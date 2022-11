Jacqueline Ovalle le da ligera ventaja a Tigres en una intensa final ante América

Entornointeligente.com /

América fue víctima de su ineficacia en la cancha del Estadio Azteca y salió derrotado ante Tigres por un marcador de 0-1, con golazo de Jacqueline Ovalle , en la ida de la final por el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil .

Esta noche fue un partido histórico, ya que se rompió un récord de asistencia en la categoría, con 52,654 aficionados en las tribunas del Azteca.

Las Águilas están en problemas, mientras que las Amazonas supieron hacer su trabajo, que fue contener y aprovechar la única ocasión que tuvieron gracias a una jugada individual que se presentó a inicios de la segunda mitad. Nada está escrito, pero la ventaja que tiene Tigres puede ser el inicio de la obtención de su quinto título en la Liga MX Femenil .

Como lo obliga una final, el inicio fue trepidante, con llegadas y emociones en ambas porterías, aunque ese ritmo de juego no duró ni 10 minutos. Kiana Palacios , por parte de América , aportó el primer peligro al área y luego Tigres creó un arribo de miedo y la zaga alejó el peligro.

Cerca del minuto 17 apareció la primera jugada polémica. Kiana Palacios hizo una clara plancha y la árbitra utilizó el VAR para determinar si era falta, algo increíble; por si fuera poco, la jugadora del América solo se llevó la amarilla, salvándose así de la expulsión.

Jacqueline Ovalle le da la ventaja a Tigres en la final del Apertura 2022 con un golazo en el Azteca. Imago7 Al 22’, Katy Martinez la voló, en la primera gran acción de las Águilas, a tres toques surgida por la banda izquierda.

Tigres perdió a una de sus líderes, Bianca Sierra , por lesión al minuto 25’ luego de que se le trabó la rodilla en una barrida y fue sustituida por Natalia Villarreal. Las Amazonas continuaron conteniendo al América , y fue hasta el minuto 40 que Katty Martínez hizo un disparo de media distancia buscando la portería rival, pero no le dio resultado.

El equipo que dirige el español Ángel Villacampa era ineficaz y de poco le valió ser el dominador, así se fueron al descanso con el 0-0.

El arranque del segundo tiempo fue inesperado para los miles de aficionados que poblaron las tribunas del Estadio Azteca.

Al 47’, Tigres anotó en disparo de media distancia, la pelota sobrepasó a Itzel González , un golazo el de Jacqueline Ovalle , la máxima goleadora de liguillas de la Liga MX Femenil , para dar una ligera ventaja a las Amazonas.

América echó toda la carne al asador. No le quedaba de otra. Sufría como le pasó contra Chivas en semifinales. Al 51’, las Águilas se acercaron peligrosamente con un tiro cruzado que detuvo la portera Cecilia Santiago .

«¡Vamos, vamos América , esta noche tienes que ganar!», retumbaba el Estadio Azteca , y así buscaron el empate ante Tigres , el cual no encontraron ya que no había tranquilidad en su fútbol. Las Águilas no consiguieron redondear una jugada con gol, fue el nerviosismo el que les impidió ser contundentes frente a la puerta rival .

América se murió en la raya. Las pupilas de Ángel Villacampa deben mejorar para la vuelta en el Volcán, porque sin gol no hay título.

