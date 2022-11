Felipe Ramos Rizo critica incursión del VAR en Liga MX Femenil, tras error en final América vs. Tigres

Entornointeligente.com /

Felipe Ramos Rizo criticó la implementación del VAR en la Liga MX Femenil , luego del procedimiento durante la final de ida entre América y Tigres en el estadio Azteca.

Una jugada donde Kiana Palacios despeja el balón y en el movimiento golpea el tobillo de Anika Rodríguez, dio origen a que la silbante Francia González revisara la jugada en el VAR , pero después de analizarla sacó tarjeta amarilla a la delantera de América .

«Una vergüenza la amonestación a la jugadora de America Palacios, el VAR no es para amonestar, por favor, cometieron un grave error en incorporar el VAR en Liguilla», publicó el especialista de ESPN en redes sociales.

Agregó el ex árbitro mundialista que sus comentarios están apegados al reglamento y los protocolos del VAR, donde se estipula que es posible revisar y permite corregir los errores claros y obvios en las jugadas PEGII (penal, expulsión, gol, identidad erronea e incidentes no vistos).

La juez central, Francia González, fue al VAR y determinó mostrarle el tarjetón preventivo a la mexicoamericana Kiana Palacios.

El especialista de ESPN indicó que no se siguió el procedimiento adecuado en la revisión de una falta de Kiana Palacios. Imago7 Sin embargo, en el procedimiento del VAR no permite revisar las tarjetas amarillas. «Tarjeta roja directa. El VAR revisa roja directa y no por segunda amarilla. Alguna falta no observada por el árbitro en cancha que merece expulsión. Sanciones claramente erróneas a la expulsión de un jugador».

Azulcremas y felinas disputan la ida de la Final del Apertura 2022 ante una excepcional entrada en el Estadio Azteca , donde se espera que se rompa el récord mundial de asistencia de la vuelta de la Final entre Rayadas y Tigres, en el Clausura 2018, que registró 51 mil 211 espectadores.

Además, es la primera ocasión que dos técnicos extranjeros llegan a la final del futbol femenil de México y el ganador o ganadora será el primero en llevar al título a un equipo en Liga MX Femenil.

