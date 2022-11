Exigen en Bulgaria aumento de salarios ante alta inflación

Entornointeligente.com /

Miles de búlgaros salieron a las calles este viernes para protestar por el vertiginoso aumento de la inflación en su país, los bajos salarios y exigir al Gobierno una política financiera adecuada, publicaron medios de prensa locales.

De acuerdo con los reportes, por primera vez se unen los dos sindicatos nacionales más grandes, la Confederación de Trabajo Podkrepa y la Confederación de Sindicatos Independientes, para llevar una protesta masiva hasta el edificio de la Asamblea Nacional en Sofía, capital de Bulgaria.

«Esto es una advertencia, el paso siguiente es la huelga», declaró a la prensa el líder de la Confederación de Sindicatos Independientes, Plamen Dimitrov.

Los demandantes entregaron al Gobierno una declaración conjunta para apresurar la adopción de un presupuesto adecuado de cara al próximo año, sin prórroga del actual, y evitar el congelamiento de un salario mínimo que desentona con la inflación galopante, explica el documento.

De igual manera, piden apoyo para extensos sectores de la población que están expuestos a la pobreza energética durante el invierno y la preservación de los puestos de trabajo.

Actualmente, Bulgaria está gobernada por un gabinete interino con poderes limitados tras superar cuatro elecciones generales en menos de dos años, con un grave atasco político debido a un Parlamento fragmentado, incapaz de lograr una coalición definitiva.

«Una política a largo plazo, como debe ser la política de ingresos, debe ser formulada y ejecutada por un gobierno regular. Por esto al momento actual el gobierno interino no tiene el derecho a formar una política de ingresos», objetó ante la opinión pública el primer ministro Galab Donev.

En coordinación con la multitud, también desfilaron unos 1.000 autos que recorrieron las principales avenidas de Sofía, llamando la atención y provocando interrupciones al tráfico, señalan medios de prensa.

Cifras oficiales fijan la inflación en un 18.7 por ciento, guarismo que muchos especialistas consideran un cálculo conservador, en controversia con las aspiraciones búlgaras de ingresar a la eurozona el 1 de enero de 2024.

