Calidad de vida y buenos salarios, lo que más busca el talento digital

La ola de despidos masivos y de renuncias en las compañías tecnológicas han encendido las alarmas en el sector, que empieza a evidenciar los estragos del mal tiempo que se vive a nivel global.

No solo Twitter ha comunicado esta radical decisión (despedir a 4.000 empleados), sino que también empresas como Tesla, Microsoft, Netflix y recientemente Meta, matriz de Facebook, que anunció que finalizaría los contratos de 11.000 trabajadores, son una muestra de que la reconfiguración en las tecnológicas, en cuanto a contratos y ubicación laboral.

Ahora bien, frente a este panorama, el más reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG) destacó que alrededor del 40 % del talento digital a nivel global estaría buscando nuevas oportunidades laborares, incluyendo en otros destinos.

El reporte llamado ‘Digital workers are on the move. Here’s what they’re looking for’ contó con la participación de 1.000 personas que han decidido reubicarse en 11 de las principales ciudades tecnológicas del mundo: Ámsterdam, Bangalore, Berlín, Dubái, Dublín, Londres, São Paulo, Seattle, Shanghái, Singapur y Tel Aviv.

Es así como el primer hallazgo del reporte evidenció que los profesionales que se trasladan hacia otras geografías lo hacen en los primeros años de su carrera profesional. Por lo cual, el 76% de los encuestados aseguraron «haberse mudado dentro de los primeros siete años de haber empezado su carrera profesional en el sector digital».

Cabe destacar que el 50% de los talentos que más se trasladan son ingenieros y programadores.

Frente a las motivaciones para permanecer en la nueva ubicación, el 69% de los encuestados precisaron que la oportunidad de tener «mayores ingresos» continúa siendo la principal prioridad. Seguido, el 77% de los encuestados manifestaron que estudiaron en la nueva ubicación debido a una mayor calidad del ecosistema, mientras que el 85% buscó títulos avanzados en esos destinos.

Sandro Marzo, managing director and partner de BCG, afirmó que la necesidad de contar con colaboradores capacitados para continuar con la transformación digital y mantener el liderazgo en los mercados, «es cada vez mayor».

» Por esta razón las empresas están en constante búsqueda del mejor talento. Los sectores con mayor demanda de talento digital son big data, analítica e inteligencia artificial. Le sigue el sector de ciberseguridad «, aseguró Marzo.

Si bien muchos manifestaron el tema salarial, como un impacto positivo para mudarse y trabajar con una empresa tecnológica, alrededor del 60% de los participantes afirmaron que buscan una mejor calidad de vida al momento de elegir un destino para trabajar.

El equilibrio entre la vida laboral y personal así como la seguridad propia también son factores fundamentales que buscan los profesionales digitales al momento de moverse hacia un destino por una oferta laboral.

Los lugares atractivos Shanghái y Berlín son los destinos favoritos entre los trabajadores digitales que quieren mayores ingresos.

Mientras tanto, Seattle es el destino para aquellos que buscaban puestos en empresas específicas. Y Tel Aviv, por el contrario, se perfila por la oportunidad de obtener la ciudadanía israelí.

Dublín ocupó el primer lugar entre aquellos que buscaban un mejor estilo de vida y Berlín entre los que quieren seguir una educación superior. Dubái fue uno de los lugares favoritos para aquellos que consideraban mudarse en familia.

La movida en América Latina La marea de los despidos también ha llegado a la región y, por supuesto, a Colombia. Recientemente plataformas como iFood y Beat anunciaron el fin de sus operaciones comerciales en el país, lo que ha llevado a despidos masivos del talento colombiano.

iFood destacó que el actual contexto global los llevó a tomar la decisión de salir de Colombia.

Por su parte, la plataforma de movilidad Beat anunció que salía del país y el resto de América Latina (México, Argentina, Perú y Chile) con el fin de concentrar su trabajo en la operación que tienen en Europa.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio

