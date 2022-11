Bahamas informa que huracán Nicole no dejó daños considerables

Entornointeligente.com /

Autoridades de Bahamas confirmaron este viernes que tras el paso del huracán Nicole por la isla, la nación no presenta daños considerables en infraestructuras, ni se reportan pérdida de vidas.

El primer ministro en funciones de las Bahamas, Chester Cooper, refirió «que este es un buen mensaje de que no nos hemos visto significativamente afectados en términos de nuestra infraestructura, pero el mensaje sigue siendo que, desde Dorian, no ha habido suficiente inversión en infraestructura y debemos centrarnos en realmente recuperar a (el puerto de) Abaco».

Al corroborar que el país no presenta «pérdida de vidas, ni heridos graves», Cooper puntualizó que hubo algunas inundaciones en el puerto. «Las aguas se desbordaron tal vez alrededor de un pie, pie y medio, y este es el tipo de cosas que ahora vemos que sucedieron durante esta tormenta en particular», dijo.

— Nassau Guardian (@GuardianNassau) November 11, 2022 Cooper subrayó que hubo algunas inundaciones en el puerto de Abaco y el Aeropuerto Internacional Leonard M Thompson, pronóstico que se esperaba debido a las lluvias y el oleaje provocado por Nicole.

Cooper indicó que algunas entidades de Green Turtle Cay siguen sin electricidad, pero la nación ratifica la apertura al turismo y no concibe una caída de este sector.

«El turismo es fuerte. El turismo seguirá siendo fuerte. Sabemos que muchos de los turistas no se fueron. Hicieron un cálculo de que esto es solo una tormenta tropical y se quedaron. Ha funcionado bien para ellos y para el turismo», acotó.

