Siempre me ha sido irritante cuando sofistas —flagrantes mentirosos— han querido vendernos gato por liebre. Con el censo y con la baladí «mesa técnica» —propaganda para propios y para incautos y «justificación» para «expertos internacionales» más cómplices que inútiles convidados de piedra (hasta que demuestren lo contrario)— fue un patético ejemplo de «sordera corporativa», al modo del rey desnudo de Andersen. Argumentos fundamentados por la mayoría del país para un Censo 2023 fueron tan tercamente negados como lo fue —en 2012 y ahora— la alharaca en coro ministril de «racismo» contra incluir el concepto de mestizo en la boleta censal —siempre repito que quienes lo gritaban, olvidaban cómo sus jefes de La Habana, epítomes del socialismo 21, sí lo incluyen. Pero todos los han seguido y conocen, así que huelgo de recontarlo. Vivir del cuento es la forma figurativa de describir la mitomanía. También patético es el mitómano que defiende una mentira, peor cuando —por formación profesional— debe entender cuán falaz es. Vivir del cuento es seguir agarrándose —con manos y pies y dientes seguramente— al mito —el cuento— del Milagro Económico del Modelo del MAS, «milagro» que sólo duró mientras nuestras materias primas primarias se compraban abundantemente y con buenos precios por chinos, hindúes y otros BRICS para luego caer en la mayor deuda externa del país, entre otras linduras: cerró 2021 con 12.697 millones de dólares de deuda externa (BCB) y una deuda pública total a mediados de ese año de más de 26 mil millones de dólares (traducido en que cada boliviano «debe» 2.200 dólares, Fundación Jubileo), lo que representaba el 80,48% del PIB ese año (FMI) —como comparación, en 1985 (año hiperinflacionario) fue del 155,3%—, con un déficit público del 9,33% —puesto 174 de 192 países (es verdad que mejoró un puesto, desde el 175 en 2020, en plena pandemia, cuando el déficit alcanzó 12,72%— y RIN de 4.219 millones de dólares (BCB) —de ellas, 2.527 millones de dólares eran en oro a diciembre 2021 (BCB)—, cayendo un 358% desde los 15.123 millones de dólares al cierre de 2014, fin del boom. Aún no entiendo por qué algunos ministros saltaban como monitos de organillero sin pandereta el martes. Pero volvamos a las razones —gubernamentales, claro— del no-censo. Tres son los principales argumentos de la renuencia del Gobierno a contabilizarnos con resultados antes del 2025 —el anuncio «buenista» de última hora que los resultados estarán a los pocos meses del censo el primer semestre del 2024 encubren que (sin Pacto Fiscal) la redistribución de recursos sería en el PGN para 2025—; sin redistribución de representatividad en las elecciones de 2025 —»quizás» para 2030— y sin poder contrastar el padrón electoral para antes de esas elecciones. Vamos por orden. En un interesante estudio comparativo de la población y de la Coparticipación Tributaria 2022 para gobiernos municipales y GAIOC con datos proyectados del INE para 2022 («¿Cómo se redistribuiría la coparticipación tributaria en los municipios con datos del censo?», Fundación Jubileo, 27/10/2022), de los 339 municipios y GAIOC, para 284 se reducirían sus recursos de coparticipación tributaria mientras que para 55 aumentarían. Revisemos la data proyectada del INE con respecto del Censo 2012: 135 disminuirían su población neta; los que disminuirían sobre el 25% serían tres de Oruro y tres de La Paz; de todos los que disminuyen, sólo 11 sobrepasan los 20 mil habitantes, por lo que la emigración es de zonas rurales a otras urbanas o urbano-rurales. Si contamos sólo los municipios de 30 mil habitantes o más, representan el 76% de los bolivianos; es decir: Bolivia es un país fundamentalmente urbano, como hace tiempo defiende Carlos Hugo Molina. Lo cual nos lleva a otro aspecto delicado: Si el 76% de la población vive en municipios mayoritariamente urbanos, como Susana Seleme preguntó, ¿por qué de 63 circunscripciones uninominales (no IOC), corresponden a áreas urbanas menos del 43% de éstas?, generando una distorsión grave del concepto un ciudadano=un voto. Emilio Martínez («Arce y una guerra en dos frentes») habla de Arce y «una guerra en dos frentes [con Morales y con Santa Cruz y el país] que sólo se explica por la intransigencia y la falta de visión de Estado»: ¿intransigencia o la permanente táctica del laissez faire, madre de tantas crisis para el gobierno de Arce? Me queda decir, como Pablo Mendieta («La (no) Bolivia de 2025»): «Es nuestra no-Bolivia a la que nos encaminamos hacia el 2025».

