Torniquete autárquico, precisa-se!

A questão autárquica tem estado na ordem do dia nos últimos meses. Não pelas melhores razões.

Há um pouco de tudo. Contratos ilícitos, prevaricação, favorecimento de empresas, negócios duvidosos. A Operação Teia e Éter desencadeadas pela Polícia Judiciária trouxeram a lume um conjunto de irregularidades e ilegalidades que cabe agora aos tribunais avaliar e julgar.

Há vários de nomes de autarcas e ex-autarcas envolvidos. Alguns destacam-se pela sua já conhecida expressão junto da opinião pública, como é caso de Isaltino Morais. Outros pela posição política que desempenham na atualidade, como Miguel Alves, secretário-adjunto do primeiro-ministro. A estes, recentemente juntou-se também Rodrigues Gonçalves, vereador da Câmara de Oeiras e vogal da Comissão Política Nacional do PSD. Convém referir que para todos funciona o princípio da presunção inocência até trânsito em julgado. Contudo alguns foram já constituídos arguidos. É sabido que a responsabilidade política tem uma dimensão diferente da responsabilidade judicial. A primeira funciona com a ética republicana e com a avaliação que os próprios fazem da sua situação. Ou da avaliação que os seus responsáveis políticos fazem da sua atuação. Discute-se assim a assertividade da afirmação» à politica o que é da política, à Justiça o que é da Justiça». É difícil separar uma da outra ainda que ambas possam ter diferentes consequências. Na Europa democrática temos políticos que se demitem pela má utilização de um cartão de crédito, ou por um qualquer comportamento menos próprio.

Por cá, aquela mesma afirmação, possibilita a permanência em cargos políticos de protagonistas de alguma maneira expostos negativamente à opinião pública com consequências nefastas para os próprios e para os organismos políticos que integram. Expostos ao desgaste mediático torna-se esgotante não tirarem consequências da situação de fragilidade politica para que foram arrastados.

Esteve, por isso, bem Luís Montenegro em suspender, temporariamente, Rodrigues Gonçalves das suas funções de vogal da Comissão Política do PSD. O atual líder do PSD foi lesto a agir e tirou corretas conclusões da sua afirmação de que » a criminalidade que está investigação é grave e os partidos devem ser os primeiros interessados que estas investigações sejam levadas até às últimas consequências».

O mesmo não terá acontecido com Miguel Alves, secretário-adjunto do primeiro-ministro antigo presidente da Câmara Municipal de Caminha, que permaneceu no exercício das suas funções políticas escudado na cobertura de António Costa.

Não sabemos, verdadeiramente, o que ganha o Governo com esta atitude. Acrescentará desgaste á sua imagem, retirará capacidade de atuação a um protagonista político que deveria estar liberto de qualquer constrangimento para exercer, tranquilamente, as suas funções, não só pela enorme responsabilidade das mesmas, como pela posição de proximidade do chefe do Governo.

Não é de somenos importância a atuação do ex-presidente da Câmara de Caminha ao validar um contrato de construção do Centro de Exposições Transfronteiriça no valor de 300 mil euros sem garantias. No mínimo poderá existir aqui uma componente de incompetência.

É, pois, com frequência que vamos assistindo a situações anacrónicas de ilegalidade e irregularidade nas autarquias locais. Dá a ideia que a fiscalização deveria ser mais apertada. A função autárquica é importante e muitas vezes as autarquias são um instrumento vital no apoio às populações, nomeadamente as mais carenciadas. Não descuramos esse aspeto. Mas num país como o nosso, com acentuadas dificuldades financeiras, é bom que exista um maior escrutínio legal e institucional no modo como são geridos os dinheiros públicos, com natural origem nos impostos de todos os portugueses. Seria bom que o Governo, a Assembleia da República, os partidos, e outras instituições agissem no sentido de um maior rigor e fiscalização na utilização de dinheiros por parte das Câmaras Municipais. Um torniquete que pusesse cobro ao desmando que parece existir nalgumas autarquias na gestão das suas finanças.

Jornalista

