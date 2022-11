tienta con nuevo chip, camarón e isla dinámica, pero el cambio generacional se queda a medio gas

Entornointeligente.com /

Durante el último mes hemos estado probando el nuevo iPhone 14 Pro, un gran teléfono que enamora en casi todos sus aspectos… pero decepciona un poco que no veamos un cambio demasiado grande con respecto a la generación anterior . ¿Ha llegado Apple a su techo?

Especificaciones técnicas Tamaño: 147,5 x 71,5 x 7,85 mm Peso: 206 g Pantalla: Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, True Tone, HDR, con ProMotion 120 Hz y resolución de 2.532 x 1.170 px y 460 ppp, brillo de 2.000 nits y contraste 2.000.000:1 Pantalla siempre activa: sí Notch: Isla dinámica Procesador: chip Apple A16 Bionic Tarjeta SIM: doble SIM (Nano SIM y eSIM), compatible con doble eSIM Sistema operativo: iOS 16 Almacenamiento: 128/256/512 GB o 1 TB Cámaras traseras: principal de 48 MP, ultra angular de 12 MP y teleobjetivo de 12 MP Cámara frontal: 12 MP Sensores: Face ID, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de fuerza g alta, sensor de proximidad, doble sensor de luz ambiental Resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo: calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos) Seguridad: Emergencia SOS y Detección de accidentes Conectividad: 5G (sub-6 GHz), LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA, Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2×2, Bluetooth 5.3, Chip de banda ultraancha y NFC Batería: reproducción de vídeo hasta 23 horas, streaming de vídeo hasta 20 horas, reproducción de audio hasta 75 horas, carga rápida hasta un 50% en unos 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior, carga inalámbrica de hasta 15 W Precio: desde 1.319 euros Diseño: la vida sigue igual Pues eso. Que nada cambia. Pero como ya dije en la review del iPhone 14, esto no tiene por qué ser algo malo, soy más bien de las que piensa que si algo funciona es mejor no tocarlo. Y a mi gusto la estética de este móvil es ideal . Me encanta el estilo industrial, los bordes rectos, los acabados, los materiales que utilizan -y su resistencia- y los colores que ha elegido Apple para esta generación -el berenjena que he probado es súper elegante-.

Si tengo que sacarle pegas, la primera sería que los laterales al tener ese acabado en brillo son un imán para las huellas , cosa que no pasa con la parte trasera, que es mate y se queda siempre limpia. Sin embargo, el tema de la suciedad de los bordes no me parece crucial, ya que la mayoría llevamos el smartphone con funda.

Otra pega iría en torno al notch, o lo que ahora llaman ‘dynamic island’, que al final no deja de ser un notch divertido . Y además ocupa un poquito más, pero esto lo comentamos más en detalle en el apartado de la pantalla. Se supone que uno de los dos cambios introducidos en esta generación con respecto al diseño es que los bordes de la pantalla son más finos, tal vez precisamente para compensar ese reajuste de la zona que han destinado para albergar la cámara selfie y el Face ID. Pero para mí ese menor grosor es imperceptible.

Finalmente, el otro cambio tiene que ver con la parte trasera. Sus sensores son ahora más grandes y, por lo tanto, el módulo de cámaras también es más grande. Esto tiene dos pegas: por un lado, ya no podrás reutilar la carcasa si tenías un iPhone 13; y, por otro lado, hace que cuando dejas apoyado el teléfono todavía se quede más inclinado . A mí esto me da una sensación de fragilidad tremenda y siempre me pasa que pienso que se va a romper. Que luego no pasa, pero eso que te llevas.

Pantalla: el perfecto equilibrio con un plus de brillo y la irrupción de la ‘isla dinámica’ Pues poco más que añadir que lo que dice la frase anterior. Es un móvil con una pantalla que se ve de escándalo, que no hay tirones ni lag, que responde bien a todo tipo de tareas y en todo tipo de condiciones, ya estés en casa o en el exterior con todo el solazo. Es precisamente fuera con la luz del sol donde se nota más la principal mejora que han hecho al panel, que es una interesante subida de brillo .

Y sobre la isla dinámica diré que, aunque soy fácil de convencer cuando me venden este tipo de novedades con florituras, al final no deja de ser un notch . Ojo, me parece que lo han resuelto bien, porque algo tenían que hacer -era la queja más histórica de los usuarios de iPhone-. Es cierto que es entretenido y es útil y te permite interactuar más con el móvil. Así que, pese a que no es la solución ideal, no me disgusta.

La isla dinámica integra todo tipo de información y te la pone a la vista: la música que suena, el tiempo de una llamada, el logo de FaceID cuando estás usando biometría como medida de seguridad…

Hay que decir, eso sí, que si solo tenemos en cuenta el espacio, la ‘dynamic island’ no es mejor que el notch, puesto que al quedar flotando en vez de pegada al borde ocupa mayor espacio y empuja hacia abajo los contenidos de la pantalla -recordemos que en el iPhone 13 hicieron un poco más pequeño el notch que en las generaciones anteriores-.

Casi se me olvida la pantalla ‘always on’ , que es otra novedad de esta generación. Pues bueno, diré que no es para mí, por dos motivos: me ha pasado un montón de veces que he ido a bloquear el móvil pensando que me lo había dejado encendido y, principalmente, chupa batería de lo lindo . Comprendo la utilidad de esta función, pero no es algo que a mí me guste.

Rendimiento: superando lo ya de por sí insuperable Este móvil vuela. Pero es que el anterior ya volaba también. La fluidez es exquisita. Tenemos el chip A16 Bionic, con CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos . Esto se traduce en mucha potencia y en un teléfono más eficiente.

Por tanto, el A16 vuelve a subir el listón con un rendimiento bestial . Recordemos que los modelos Pro de esta generación son los únicos a los que se les ha actualizado el procesador, mientras que los hermanos pequeños siguen con el chip de los iPhone 13 -que ya era de por sí el mejor del mercado-.

Aunque le metas tareas exigentes como edición de vídeos o juegos con muchos gráficos, este iPhone 14 Pro responde sin problemas y no se calienta absolutamente nada .

En cuanto al almacenamiento, volvemos a repetir el juego de 128/256/512 GB o 1 TB . Espacio suficiente para todo.

Cámaras: suben los megapíxeles (y se nota) Por fin Apple ha cambiado su juego de cámaras. Algo que no hacía desde el iPhone 6S. Los de Cupertino han incluido un nuevo sensor de 48 megapíxeles en la lente principal , llamado QuadPixel, que supuestamente está ideado para sacar todo el partido posible a la luz.

Al final, donde vamos a notar el cambio es en las fotografías nocturnas y las que tengan poca luz , aunque también veremos una mejora en el zoom.

Otro aspecto muy mejorado es el modo retrato , muy utilizado por los usuarios. Este gana bastante definición y las fotos quedan más naturales.

Autonomía: la gran asignatura pendiente No sé si es que Apple no está trabajando en este campo o es que tiene otras prioridades, pero la batería de los iPhone suele ser lo que deja peor sabor de boca. Tenemos una batería con algo más de capacidad que la generación anterior -105 mAh más según los expertos-, pero que en la práctica no se nota más autonomía. Llegas a pasar el día, pero si utilizas muchísimo el teléfono tendrás que pasar por boxes y recargar pilas .

Y luego está la gran pega: la carga es muy lenta y nos cuesta llegar al 100% unos 90 minutos .

Resumen PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

Lo mejor: me gusta todo y en general es un teléfono equilibrado y, sobre todo, muy Pro. Especialmente rendimiento y pantalla son excepcionales. ​ ​Lo peor: la autonomía no es mucha y no mejora apenas con respecto a la generación anterior y, además, la carga es muy lenta. Estamos ante otro gran teléfono de Apple y podemos hacer check en todas las casillas: buen diseño, robusto, seguro, bonito, con capacidad suficiente, que aguanta el tipo en autonomía, que hace fotones y te permite jugar a videojuegos exigentes sin tirones, que va fluido, con una pantalla que se ve de escándalo y con las suficientes florituras para que te mole enseñar el móvil y fardar de él.

Como principales novedades encontramos el nuevo procesador, que como decía supera a un chip que ya era el mejor del mercado, el concepto de isla dinámica en el diseño, la función de pantalla siempre encendida y -por fin- la primera subida en megapíxeles desde el iPhone 6S, llegando ya a los 48. Pero no sé si son razones suficientes para cambiarte a este smartphone si tienes el iPhone 13 Pro . Otra cosa es que tengas un modelo más antiguo, entonces sí merece la pena.

Lo que menos me gusta, como siempre, tiene que ver con la batería. No tanto con la autonomía que ofrece el móvil -que no es de caerse de la silla-, sino con el hecho de que cargar el teléfono al 100% cuesta 90 minutos aproximadamente. Esto, a estas alturas de avances, me parece bastante regular .

Además, si lo quieres, este año te vas a tener que rascar más el bolsillo, porque, como ya contamos, Apple ha subido los precios a la mayoría de sus dispositivos .

