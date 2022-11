Que tus toallas no se vuelvan ásperas como papel de lija

Entornointeligente.com /

Hay algo que, sin importar cuánto haya avanzado la tecnología ni la ciencia, no podemos evitar: el paso del tiempo. Y no, no me refiero a las arrugas, el descenso de la musculatura ni la lentitud del metabolismo, sino al deterioro de nuestras prendas , y con mayor ímpetu, de las toallas de baño, que no importa las veces que se limpien y laven, se quedan ásperas y descoloridas .

Por suerte, esta dureza y sensación arisca del tejido se puede suavizar ¡Y la solución está al alcance de tu mano! Si no sabes cómo lavar las toallas ásperas y mantenerlas esponjosas y suaves ¡Presta atención y toma nota! En este artículo te enseñaremos la forma correcta de conservarlas en buen estado con trucos caseros muy sencillos y económicos .

Como evitar la rigidez de las toallas después de limpiarlas Al comprar toallas nuevas podemos sentir la comodidad y sutileza al secarnos con ella, pero -porque todo en la vida tiene un «pero»-, aunque las compres de la más alta calidad, si no tienes el cuidado correcto, las escamas de la piel y el jabón mal enjuagado harán que pierda esta porosidad y fineza que las caracteriza.

Si usas los paños a diario, debes saber que estarán expuestas a constantes cambios de humedad y temperatura , lo cual, a medida que pasan los días, hace que se vuelvan rígidas como si de un papel de lija se tratase. ¿Te imaginas secar a un bebe con un paño así? Su piel tan delicada se lastimaría con el simple roce. Sigue estas recomendaciones para que las toallas no queden rugosas tras el lavado :

Reduce la cantidad de detergente . Sí, aunque no lo creas, la mayoría es muy concentrado y con una o dos tapas resulta suficiente para lavarlas. Los residuos de detergente, suciedad o minerales prosperan cuando se deja muy llena la lavadora. No exageres, llénala solo lo necesario. Evita lavarlas con «agua dura» , es decir, con alto contenido de minerales. Lava con agua tibia . De esta forma, se remueven de manera eficaz las escamas de la piel, la suciedad y el jabón usado para lavar la toalla. No agregues suavizante . Puede que te parezca extraño, pero no es lo ideal. Contiene una gran cantidad de productos químicos que penetran en las fibras y se quedan en ellas. Mejor aplica el truco que continuación te revelamos para que no queden como lija en el futuro. Incluyendo estos productos en tu rutina de lavado eliminarás bacterias, malos olores y recuperarás la sutileza de las telas. ¡Date esa ducha relajante y sécate con un paño blando y cómodo!

Limpieza de las toallas con vinagre y amoníaco Si no dispones de bicarbonato, el proceso es el mismo, la única diferencia es que agregarás una taza de vinagre y un poco de amoníaco al compartimento de suavizante de la lavadora. El amoníaco funciona muy bien para prevenir que el jabón se adhiera a la tela y el vinagre ahuyenta los minerales.

limpieza toallas suaves Cómo hacer la limpieza de las toallas para que queden suaves y esponjosas La suavidad en los tejidos, además de que reconforta, protege nuestra piel, en especial cuando es sensible, algo que usamos como limpieza de nuestro cuerpo. Así que lo principal es estar atento/a a la hora de lavar las toallas y eliminar aceites corporales , los residuos del cuerpo y el detergente por completo. Para suavizar toallas muy ásperas solo necesitarás un par de productos que el 90% de la población tiene en sus hogares. Se trata del bicarbonato y vinagre o, en su defecto, vinagre y amoníaco . Te enseñamos cómo utilizar este par de métodos caseros y naturales fácilmente:

Toallas suaves con bicarbonato y vinagre Una vez llenes la lavadora o barreño con agua tibia y detergente como de costumbre, agrega dos cucharadas de este polvo. Durante el ciclo de lavado añade una taza de vinagre blanco . Este sustituirá al suavizante de telas. Para finalizar, enjuaga bien con abundante agua tibia y configura un ciclo secado suave. Deja secar bajo el sol ¡Y ya está! como cuidar lavar toallas suavizar Cuáles son las toallas que más se usan en casa Los paños de cocina se utilizan normalmente para secar los platos, mientras que las toallas de mano se utilizan normalmente para secarse las manos o limpiar derrames en la cocina o la sala de estar, también se suelen poner en el baño, aunque las toallas de baño generalmente se usan para secarse después de una ducha o un baño.

Si hablamos del tipo de material, el algodón egipcio es el de mayor calidad del mundo y tiene una capacidad de absorber única, por lo que estaríamos ante el mejor material posible para el baño.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com