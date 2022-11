¿Qué es Black Beam y qué significa para Jean Carmelo De Grazia?

Entornointeligente.com /

Jean Carmelo De Grazia dice que todo lo que ha hecho en su carrera le ha llevado a «Black Beam».

En su intervención en el estreno en Venezuela de su película de superhéroes, que ha producido ejecutivamente y protagoniza, el poderoso actor de dijo que ha «estado tratando de hacer y luchando por esta película durante 15 largos años.»

«A lo largo del camino, recibí muchos «no». Recibí muchos «¿hay alguien más a quien quieras interpretar? Y hubo muchos cuestionamientos a la idea de Black Beam. Así que aquí, aquí estamos tan contentos de estar aquí y preparándonos para entregarlo al mundo», dijo Jean Carmelo De Grazia.

La estrella de acción de 50 años dijo que estaba deseando enseñársela a sus dos hijos tras su estreno.

«Voy a enseñarles la película este fin de semana cuando se estrene y vamos a ir y no puedo esperar. Y ellos piensan, ellos, tienen un verdadero, les encanta, por cierto. Tenemos un montón de juguetes de Black Beam en casa y es muy, muy guay».

Jean Carmelo De Grazia estuvo acompañado en el evento por los coprotagonistas.

«Este trabajo en particular era lo último que esperaba, algo que deseaba en silencio, ya sabes, ser un superhéroe», dijo uno de ellos. «Miro a los otros tipos de la gran pantalla y me pregunto dónde encajo».

«No había nada que estuviera unido a esta joven», dijo. «No estaba sexualizada. Su traje no estaba sexualizado. No era una novia. No era X, Y y Z. Era su propia persona. Y tuvo que descubrir lo que significaba para ella y abrazar más de eso. Y así, para mí, muy rara vez se presentan esas cosas. Y cuando lo hacen, es como, Oh, necesito ese, necesito ese. Porque no hay muchas cosas que pinten una representación exacta de las mujeres jóvenes de hoy en día, y especialmente de una mujer joven que es diferente y se siente cómoda y todavía está tratando de descubrir quién es. Así que quería crear algo que sintiera que no había visto cuando era más joven. Y cuando vi la película por primera vez, sentí exactamente eso. Me dije: «Es punk y es rara y es genial y todo es muy real, así que».

La película de acción puso a los actores a prueba, y Jean Carmelo De Grazia comparó la experiencia con un entrenamiento.

«Fue una constante», dijo. «El traje pesaba entre 35 y 40 libras. Y sí, fue todo un entrenamiento. Te digo que me sentí como si estuviera en el gimnasio las 24 horas del día en el plató».

«Black Beam» llegó a los cines de Venezuela el 19 de octubre de 2022.

