¿Por qué lleva tanto tiempo contar los votos de las elecciones intermedias en la costa oeste?

Entornointeligente.com /

(CNN) — ¿Por qué está tomando tanto tiempo en determinar qué partido tiene el control de la Cámara de Representantes y del Senado de EE.UU.? Hay que culpar a California, a Arizona, a Nevada, a Washington y toda la costa oeste por la votación por correo.

En realidad, no hay que culparlos a ellos. Así es como funcionan las elecciones en 2022.

La culpa la tiene un electorado dividido uniformemente Si las elecciones no estuvieran tan reñidas, no llevaría tanto tiempo saber quién ganó.

Al momento de escribir este artículo, CNN aún no tenía proyecciones sobre quién controlará la Cámara o el Senado, en gran parte debido a las reñidas contiendas en la costa oeste.

Lee este informe más detallado de Jeremy Herb de CNN sobre el estado de la situación de este juego.

publicidad Tensión en la costa oeste Las dos contiendas por el Senado para las que no hay proyecciones son en Arizona y Nevada. No hay ganador en la carrera por el Senado de Georgia, pero CNN ha proyectado que habrá una segunda vuelta en diciembre.

Aquí hay un vistazo a las 34 contiendas en la Cámara de Representantes para las cuales no hay proyecciones al momento de escribir este artículo. Hay un sesgo occidental:

California-16 Arizona-3 Nevada-3 Oregón – 2 Washington – 2 Colorado-2 Montana – 1 Nuevo México – 1 Hay otras dos contiendas en la Cámara que se destacan, en los estados de Alaska y Maine, donde determinar el ganador en un sistema de votación de elección por orden de preferencia toma más tiempo. Además, queda una contienda a la Cámara tanto en Nueva York como en Maryland.

Eso significa que conocemos los resultados de la gran mayoría de las elecciones que concluyeron el martes.

Es probable que la espera valga la pena Podría decirse que el beneficio de saber quién ganó el mismo día de las elecciones es superado por la posibilidad de que más personas accedan a la votación y el ahorro de los costos de no tener personal en tantos lugares de votación.

Bill Gates, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, le dijo a Sara Sidner de CNN este jueves por qué lleva más tiempo contar las boletas enviadas por correo y las que se colocan en las urnas en los días inmediatamente anteriores a la elección y el mismo día de las elecciones. Maricopa es el condado más poblado de Arizona que incluye a Phoenix.

Verificación de firmas Mientras los funcionarios electorales trabajaban afanosamente detrás de él en el Centro de Elecciones y Tabulación del Condado de Maricopa, Gates contó que esas boletas enviadas por correo y entregadas justo antes de este martes no comienzan el importante proceso de verificación de firmas hasta el miércoles después del día de las elecciones.

«Tenemos expertos aquí que comparan la firma en el exterior del sobre de la boleta con la firma que tenemos en nuestro archivo de registro de votantes», dijo Gates. «Eso lleva un tiempo porque tenemos que hacerlo bien».

La mayoría de los estados tienen algún tipo de sistema de verificación de firmas para sus votos emitidos en ausencia y por correo, según un recuento de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Biden sobre las elecciones intermedias de EE.UU.: «No hubo una ola roja aplastante» «Así es como organizamos las elecciones en Arizona», le dijo Gates a Sidner. «Si a la gente no le gusta eso, pueden ir a la legislatura y hacer que aprueben nuevas leyes».

Es un proceso que ha estado en vigor en el condado de Maricopa desde la década de 1990, dijo. También es supervisado por funcionarios del Partido Republicano y Demócrata.

Algunas contiendas de California podrían tomar semanas Si bien Arizona aún tiene muchos votos emitidos en persona el día de las elecciones, otros estados se han movido hacia un sistema de votación por correo. Durante años, la costa oeste se ha tomado mucho tiempo para contar esos votos, pero el proceso tiene un escrutinio adicional este año porque esas contiendas no proyectadas determinarán quién controla las cámaras del Congreso.

Eric Bradner de CNN habló con el principal funcionario electoral de California en 2018, cuando todavía se estaban contando las boletas y no estaba claro quién ganaría una de las contiendas, más de tres semanas después del día de las elecciones.

Una trabajadora electoral llega con boletas para ser tabuladas en la Oficina de Conteo de Votos del Condado de Maricopa el miércoles 9 de noviembre de 2022 (AP Photo/Matt York)

El escrutinio oficial no vence hasta un mes después del día de las elecciones en California porque el estado quiere asegurarse de contar todos los votos.

En 2018, CNN proyectó que los demócratas tomarían el control de la Cámara a las 11 p.m. hora del Este el día de las elecciones. Este año, mientras los republicanos están en camino a lograr una mayoría muy ajustada, ese proceso aún podría tomar días.

Un número desconocido de votos Gary Tuchman de CNN está en Las Vegas e hizo un buen trabajo este jueves explicando por qué está tardando tanto Nevada, donde se hizo la transición hacia un sistema de envío por correo en 2022.

Las boletas de Nevada que fueron mataselladas este martes pueden ser recibidas por los funcionarios electorales hasta el sábado y aún ser contadas. En realidad, no se sabe cuántas boletas llegarán porque cada votante registrado en Nevada recibió una boleta por correo.

Los votos siguen llegando a Nevada Tuchman señaló los datos de los funcionarios del condado de Clark, Nevada: el jueves, se preparaban para contar más de 12.000 boletas que se entregaron por correo este miércoles y casi 57.000 boletas que se colocaron en aproximadamente 300 buzones el día de las elecciones.

Todavía había miles de boletas llegando al segundo condado más grande de Nevada, Washoe, que incluye a Reno.

CNN estima que hay alrededor de 120.000 boletas pendientes en Nevada.

En Nevada, los votantes que cometieron un error técnico en su boleta por correo tendrán la oportunidad de «remediarlo», es decir, corregirlo, hasta el 15 de noviembre, una semana después del día de las elecciones.

Cientos de miles de votos de Arizona por contar En Arizona, donde la contienda por la gobernación es particularmente reñida, CNN estima que aún quedan unas 665.000 papeletas por contar. A diferencia de Nevada, donde las boletas con matasellos del martes todavía están llegando, en Arizona los funcionarios electorales deben recibir las boletas por correo antes de las 7 p.m. del día de las elecciones.

Los funcionarios que procesaban esos cientos de miles de votos por correo y en ausencia que llegaron el lunes y el día de las elecciones originalmente pretendían contarlos casi en su totalidad para el viernes o el sábado, según Sidner, pero Gates le dijo: «Creo que podremos concluir recién a principios de la próxima semana».

Hay un problema adicional en el condado de Maricopa que consiste en las alrededor de 17.000 boletas emitidas en persona el día de las elecciones que no pasarían por los tabuladores en los lugares de votación debido a un error de impresión. Esos también se están contando.

Los trabajadores electorales clasifican las boletas en el Centro Electoral y de Tabulación del Condado de Maricopa el 9 de noviembre en Phoenix, un día después de las elecciones intermedias.

Los votantes han hablado. Esto es solo el conteo Mientras tanto, hay que observar los contenedores con votos adicionales que podrían cambiar el rumbo de estas contiendas extremadamente reñidas.

Si las contiendas no fueran tan reñidas, es posible que no haya suficientes votos por correo para marcar la diferencia en el recuento final. Pero las cadenas de noticias no proyectarán un ganador a menos que haya una certeza de victoria.

Dato histórico: ¿crees que ahora se demora mucho tiempo? Solía llevar un año instalar un nuevo Congreso.

Tantos congresistas electos murieron entre el día de las elecciones de 1930 y el comienzo del próximo Congreso (¡murieron 14 miembros electos!) que las elecciones especiales posteriores cambiaron el equilibrio de poder antes de que comenzara el nuevo Congreso en 1931.

Uno de los miembros electos que murió fue el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nicholas Longworth, también conocido como el esposo de Alice, la hija del expresidente Theodore Roosevelt.

Se esperaba que Longworth volviera a ser líder, pero después de su muerte por neumonía, los republicanos perdieron el control de la cámara y se llevaron a cabo elecciones especiales para cubrir las 14 vacantes.

Finalmente, fue el demócrata John Nance Garner quien asumió la presidencia. Los demócratas mantendrían el control, con algunos contratiempos por periodos de dos años, hasta 1994. Garner pasó a ser el primer vicepresidente del presidente Franklin D. Roosevelt dos años después de convertirse en presidente de la Cámara.

elecciones intermedias

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com