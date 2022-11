¡Pasamayito ya es una realidad! Hoy se inaugura vía que une Comas y SJL en solo media hora

Entornointeligente.com /

Antes de su ejecución, quienes circulaban por esta carretera que bordea los cerros lo hacían por una trocha que maltrataba los vehículos, pagando peajes clandestinos, exponiéndose al riesgo de caídas hacia el abismo y envueltos en nubes de polvo que se levantaban al paso de las unidades. Pero ahora Pasamayito tiene un nuevo rostro : pista recién asfaltada, barreras de seguridad a los bordes de la vía, elementos de iluminación para los conductores y, lo que es mejor, no hay pago de peaje, pues el mantenimiento de la vía estará a cargo de Emape, es decir la Municipalidad de Lima. ¿Cómo llegar? A punto de inaugurarse hoy viernes 11 de noviembre , el ingeniero César Fernández , vocero de Emape para la Nueva Vía Pasamayito, explicó a la agencia Andina que se trata de una obra de gran impacto porque no solo unirá directamente los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho (SJL) sino dos polos de Lima (norte y este). El ingeniero Fernández destaca que obra potenciará el desarrollo de la zona «Por aquí pueden circular quienes viven en Comas, Carabayllo, Puente Piedra y quieren ir a San Juan de Lurigancho evitando la congestión de la Panamericana Norte o la Av. Túpac Amaru». Movilizarse por estas rutas tradicionales, que pasan por el centro de la ciudad, toma casi 3 horas, lo que significa que se acortó ese tiempo a la sexta parte y el estrés del viaje. Pero ¿cómo acceder a esta nueva vía? En Lima norte , Pasamayito empieza en la sexta zona de Collique , exactamente en la calle Julio César Tello, es decir la parte alta. No obstante, en la parte baja hay combis de color verde o anaranjado que parten desde del cruce de las avenidas Revolución con Túpac Amaru, zona conocida como «paradero Collique». Dichas unidades cobran S/ 6 por todo el trayecto hasta el fin de Pasamayito, la avenida Miguel Grau en San Juan de Lurigancho. Puedes leer: Pasamayito: transporte público unirá a San Juan de Lurigancho y Comas Combis parten desde Av. Revolución con Túpac Amaru y hacen todo el trayecto hasta SJL Si una persona viene en movilidad particular, también puede ingresar por la av. Revolución (Collique) y hacer el mismo recorrido de las combis. Incluso quienes vienen desde la carretera Panamericana Norte pueden llegar a Pasamayito pasando previamente por las avenidas Trapiche y Los Incas hasta llegar al cruce de Túpac Amaru con Revolución. Del otro lado, en San Juan de Lurigancho , Pasamayito desemboca en la avenida Miguel Grau , en el Anexo 22 del Valle, Jicamarca. Desde aquí, tomando otras movilidades, se puede acceder rápidamente al estadio José Carlos Mariátegui, al Mercado 10 de Octubre, al paradero Bayóvar del Metro de Lima y al Hospital de San Juan de Lurigancho, en Canto Grande. Mapa del trayecto del Pasamayito, que atraviesa los cerros de Lima norte y Lima este Hasta Huachipa Desde Pasamayito también es posible acceder a zonas más lejanas de Lima este, como Huachipa y la autopista Ramiro Prialé. Si bien no hay una conexión directa, dijo el ingeniero Fernández, hay una trocha similar en los cerros de la zona este que sale directamente a Huachipa. «El conductor no necesita ir por Puente Nuevo, que siempre está congestionado, inclusive no van a pagar peaje, es una vía alterna, se reduce el tiempo, aunque es una trocha y no está asfaltada». ¿A qué velocidad deben ir conductores? Pasamayito se extiende a lo largo de 9 km de la infraestructura vial. Cuenta con carriles de ida y vuelta, veredas de concreto, muros de contención para garantizar la estabilidad del terreno y mitigar riesgos de caídas en las laderas de los cerros. Debido a su geometría vial, la velocidad máxima permitida es de 30 km/h en curvas y hasta 50 km/h en tramos rectos . La pista tiene 27 rompemuelles (camellones) justamente para evitar el exceso de velocidad. «Los conductores deben respetar las señales reguladoras para evitar accidentes o atropellos». En invierno, sobre todo en la mañana y la noche, la neblina se acentúa en la parte alta y por eso el conductor deberá estar con luces respectivas, señala el vocero de Emape. Debe indicarse que, como señalización preventiva, esta pista también cuenta con tachas retroflectivas (ojos de gato) y captafaros, que permitirá a los conductores mantenerse en sus carriles. Puedes leer: Ampliación del tramo norte del Metropolitano será entregado el 10 de diciembre ¿Qué unidades pueden circular? El representante de Emape informó que la estructura del pavimento de Pasamayito soporta incluso el tránsito pesado, de modo que estará permitido el paso de camiones y transporte de alto tonelaje. Actualmente, ya hacen uso de la vía no solo las combis verdes y anaranjadas que cobran S/6 sino vehículos privados, así como motocicletas, usuarios en scooters y bicicletas. «Las mejoras son múltiples para todos», destacó al indicar que le corresponde a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) hacer las gestiones para que la vía tenga a futuro un medio de transporte formal, regulado y seguro en beneficio de los vecinos. Puedes leer: Pasamayito no cobrará peaje: impulsará economía de Lima Norte y Lima Este Impacto en el desarrollo La ruta Pasamayito ha demandado una inversión de más de S/ 60 millones y se estima que beneficiará a más de un millón de personas. Una de ellas es Sixto Tintaya, dueño de una tienda al borde de Pasamayito, muy cerca de San Juan de Lurigancho. Contento, comenta que antes debía limpiar mucho por el polvo que dejaba a su paso cada vehículo, pero ahora esto ya no es un problema. Don Sixto tiene esperanza de que los inmuebles tengan más valor gracias a la obra «Ahora que ha acabado la obra, los negocios van a reabrirse poco a poco porque los inmuebles y los alquileres adquirirán más valor». Lourdes Huilcahuaman Nina, quien vive en una de las curvas y también tiene una tienda, señaló estar feliz por la culminación de los trabajos y pidió a los conductores respetar los límites de velocidad para evitar posibles atropellos. Ella demandó también áreas verdes para que allí jueguen los niños y no necesiten usar la pista. Doña Lourdes muestra el terreno sobre el cual pide se implementen áreas verdes para los niños Para el vocero de Emape, esta obra vial tendrá en poco tiempo un impacto positivo en el valor de los predios de la zona. «Antes había contaminación, polvo, cobro de peajes clandestinos. Ahora todo eso ha cambiado, se mejora la calidad de vida de los vecinos de Collique y Jicamarca. Habrá mucho ahorro en el gasto de combustible y los tiempos de transporte. 