ONU alerta necesidad urgente de reducir emisiones en sector industrial

El ente propone soluciones claves para emplear formas neutras en carbono en las industrias intensivas de energía.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este viernes que la temperatura global podría reducirse 1,5 grados Celsius para fines de siglo, si las industrias bajan las emisiones de efecto invernadero.

En el informe tecnológico sobre las Industrias Intensivas en Energía y Neutras en Carbono, presentado en la Convención Marco sobre Cambio (COP27), el ente refirió las oportunidades que ofrecen las industrias intensivas de energía para lograr ese propósito.

La ONU indicó que las ramas petroquímica, siderúrgica, química y cementera emiten un 66 por ciento de dióxido de carbono, a la vez que representan cerca del 25 por ciento de las emisiones totales.

— UNECE (@UNECE) November 11, 2022 Sin embargo, reconoció la importancia de ellas para las economías modernas, y sugirió el empleo de formas neutrales en carbono para lograr los objetivos del Acuerdo de París.

«Para apoyar la transición hacia una economía circular del carbono para 2050, las industrias que hacen un uso intensivo de la energía requieren una infraestructura modernizada, procesos industriales modificados y tecnologías bajas en carbono» detalló el texto.

Asimismo, el documento destacó la necesidad de hacer una transición manteniendo o mejorando la competencia global de las industrias.

«La adopción de un enfoque sistémico para acelerar la transición de la industria hacia la neutralidad del carbono, también mejorará los beneficios económicos en términos de creación de empleo, salarios más altos y mayor competitividad», subrayó.

De ahí que el documento propuso soluciones claves, basadas en políticas concretas y en la tecnología.

Entre ellas, la adopción de conceptos de economía circular del carbono, el desarrollo de capacidades institucionales para apoyar la transición hacia industrias limpias y el fomento de la cooperación regional.

