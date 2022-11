«¡No vuelvo más!»: El inaudito monto que le tocó pagar por solo dos hamburguesas (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: Crónica

Son muchas las personas que optan por ir a un local de comida rápida, ya sea por los reducidos tiempos que conlleva la elaboración del menú, así como también por los bajos costos de los combos. No obstante, esta diferencia económica cada vez se ve menos y hoy un pedido de dos hamburguesas puede implicar un gasto superior a los 70 dólares.

Así le sucedió a una chica australiana que manifestó su indignación a través de las redes sociales y su video se volvió viral. Todo comenzó cuando se dirigió con su pareja a Five Guys, una reconocida cadena de origen norteamericano, y pidieron dos comidas compuestas por: dos hamburguesas de tocino, papas fritas, un batido y un refresco. Es decir, el menú básico del local.

