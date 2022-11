Liliana Guerrero: en Mérida se evidencia la poca atención que brinda Maduro a emergencias por lluvias

Entornointeligente.com /

Prensa LG.- Las lluvias que caen sobre el país y que en Mérida no han cesado desde hace un par de meses, continúan causando estragos en la infraestructura y afectando a los ciudadanos de los diferentes ejes de la región y pese a ello el régimen de Nicolás Maduro no brinda soluciones integrales.

Así lo expresó la parlamentaria regional Liliana Guerrero, tras la sesión del Consejo Legislativo del estado Mérida del pasado jueves, donde fueron aprobados 845.080 bolívares para el alquiler de maquinaria a utilizar en la atención de las emergencias por lluvias en varios municipios del estado.

Guerrero manifestó que la situación generada por las fuertes y constantes precipitaciones es muy compleja en los diferentes municipios afectados y hasta la fecha no han recibido soluciones integrales.

«Maduro no da apoyo suficiente a las alcaldías, que son las primeras en hacer frente a las emergencias, y el gobernador del estado, Jehyson Guzmán, no hace trabajo cohesionado con algunas alcaldías», cuestionó la legisladora al tiempo que reiteró que hasta ahora Maduro y Guzmán solo han aplicado pañitos de agua tibia.

«Pareciera que el Gobernador está conforme con los recursos que existen para abordar las emergencias porque no hay mayor exigencia de su parte al régimen para brindar soluciones integrales a los afectados por las lluvias que, además, también están padeciendo por el servicio de agua potable», sentenció Guerrero quien es la secretaria general del partido Un Nuevo Tiempo.

¿Por qué aún el Gobernador no ha resuelto todos los daños y demás consecuencias dejadas por las fuertes precipitaciones en varios municipios?, ¿por qué aún no se ven soluciones integrales?, ¿por qué aún no ha solventado el problema de las familias y productores que perdieron todo?, se preguntó Guerrero quien aseveró se necesita enfrentar el tema de las precipitaciones con más sinceridad y trabajo cohesionado con las alcaldías.

Sin agua potable

Liliana Guerrero se refirió de igual manera al problema con el servicio de agua potable, que no solo afecta al municipio Alberto Adriani tras el daño sufrido en el tubo matriz a consecuencia de las lluvias, sino que también hay otras jurisdicciones que están padeciendo el mismo problema.

Recordó que el mal servicio de agua en Alberto Adriani no es precisamente desde el inicio de las fuertes precipitaciones, es un problema de vieja data al cual no le han dado la solución debida; por el contrario, la falta de atención oportuna ha desencadenado el deterioro del sistema y, por tanto, la afectación del servicio.

«Ni aguas de Mérida ni el gobernador Jehyson Guzmán se atreven a decir que no tienen como dar soluciones, no tienen como ejecutar lo que corresponde, que Maduro no atiende a las regiones para dar soluciones integrales en ningún área».

Los vigienses esperan respuestas sobre el tema de agua, el municipio está seco y Aguas de Mérida en total silencio, dijo la parlamentaria.

Guerrero exhortó a la empresa estatal a que le dé una explicación a los habitantes de Alberto Adriani sobre lo que han hecho y lo que falta por hacer, en otras palabras, «decirle la verdad a la gente, Aguas de Mérida debe ser constante y clara en la información a los vigienses, decir que el tubo matriz que todavía no han arreglado, no será la solución que dará agua a todo el municipio y hacer del conocimiento público cuáles serán en definitiva las soluciones que van a ejecutar y a partir de cuándo».

