Las 5 cosas que debes saber este 11 de noviembre: El impulso de DeSantis para 2024

El control del Senado sigue en juego y se definirá voto a voto. EE.UU. cree que Rusia podría probar un torpedo de propulsión nuclear. Las plantillas confirmadas de los países para el Mundial de Qatar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día . Primero la verdad .

1. El rotundo triunfo impulsa a DeSantis a competir contra Trump en 2024 En medio de la creciente charla sobre su futuro político y frente a los recientes arrebatos dirigidos a él de un Donald Trump cada vez más agitado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rara vez se involucró en la especulación o en las peleas. Insistió en que una declaración de victoria en su candidatura para un segundo mandato debía preceder a cualquier discusión sobre 2024. Ese momento llegó.

2. El control del Senado sigue en juego y se definirá voto a voto La incertidumbre sobre el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa: los ojos están puestos en las reñidas contiendas para el Senado de Arizona y Nevada, pues la carrera en Georgia irá a una segunda vuelta. Sigue aquí las novedades más reciente .

ANÁLISIS | Esperen, estas elecciones en EE.UU. aún no han terminado Segunda vuelta en Georgia por escaño del Senado 3:38 3. EE.UU. cree que Rusia podría probar un torpedo de propulsión nuclear Estados Unidos observó a buques de guerra rusos preparándose para una posible prueba de un nuevo torpedo de propulsión nuclear en las últimas semanas, dijo a CNN un alto funcionario con conocimiento del tema. Entre los barcos que participaron estaba el Belgorod, un submarino de misiles de crucero modificado que es capaz de lanzar vehículos submarinos no tripulados, incluido el torpedo Poseidón.

4. El macondiano acuerdo de Manizales con Liberland, un país que no existe En Colombia, una historia sacada de su realidad anecdótica y muchas veces inverosímil, tiene a un alcalde en el centro de una polémica por haber hecho —y anunciado con bombos y platillos— un convenio de aprendizaje con Liberland, un país de papel donde no vive nadie y que no es reconocido por nadie más que por sus fundadores .

publicidad 5. Las selecciones que han confirmado convocatorias al Mundial Varias selecciones ya anunciaron sus plantillas para la máxima competición del fútbol internacional a nivel de selecciones y el debate futbolero se ha intensificado al máximo. Mira cómo van las equipos confirmados.

Las más recientes listas de jugadores para el Mundial 2022 2:43 A la hora del café El dueño de la tienda que vendió el boleto ganador de Powerball ahora es millonario

El dueño de Joe’s Service Center en Altadena, California, quien llegó a Estados Unidos desde Siria en 1980 con US$ 14.000 en el bolsillo, es ahora millonario tras vender el único billete ganador de la lotería Powerball.

Powerball histórico: un californiano ganó el premio más grande las loterías en EE.UU. 1:31 La jefa de ciberseguridad de Twitter renuncia a su cargo

La jefa de ciberseguridad de la información de Twitter anunció su renuncia, dejando vacante una de las funciones más críticas de la compañía justo cuando aumenta el escrutinio sobre el futuro de la compañía y las erráticas decisiones de su nuevo propietario, Elon Musk.

Una destacada actriz de Irán publica una foto sin hiyab en apoyo a las protestas

La destacada actriz iraní Taraneh Alidoosti publicó en Instagram una foto suya sin el hiyab obligatorio para mostrar su apoyo a las actuales protestas antigubernamentales, que se iniciaron en Irán hace casi dos meses.

Se corta el pelo en solidaridad con la lucha de las mujeres iraníes 1:05 ¿Por qué este país del sur de Europa es un lugar tan popular para vivir?

Con el mantra no oficial de «trabajar para vivir» en lugar de «vivir para trabajar», más de 1.700 kilómetros de costa para explorar y deliciosos pastéis de nata por todas partes, echar raíces en Portugal suena bastante atractivo .

KFC de Alemania se disculpa por una promoción en conmemoración de la Kristallnacht

La empresa de comida rápida Kentucky Fried Chicken se disculpó con sus clientes en Alemania luego del envío de una notificación que los invitaba a aprovechar una promoción en conmemoración de la Kristallnacht, la «Noche de los Cristales Rotos» .

La cifra del día 7,7%

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron el 7,7% en el año que finalizó en octubre, según datos publicados el jueves que fueron mejores de lo esperado y sorprendieron a los inversores .

La cita del día «Va a ser divertido ver cómo se pelean por quitarse uno del otro».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se rio cuando le preguntaron por la posibilidad de que el expresidente Donald Trump sea el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales. Cuando le consultaron sobre una posible competencia entre Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, Biden aseguró que será interesante verlos interactuar juntos .

Biden se ríe de Trump en conferencia de prensa 0:34 Y para terminar… Mira a la NASA lanzar el cohete Atlas V con un poderoso satélite meteorológico y un escudo para llegar a Marte

El cohete Atlas V fue lanzado este jueves con dos misiones importantes para la NASA: el nuevo satélite diseñado para mejorar el pronóstico del tiempo y un escudo térmico experimental que podría llevar a los humanos a Marte. Mira este lanzamiento desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en Lompoc, California.

