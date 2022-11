Jason Momoa prefiere ir semidesnudo por el mundo

Entornointeligente.com /

11 Nov, 2022 | Miami. El actor Jason Momoa dejó atónitos a los internautas, y encantados a muchos de ellos, al publicar en su cuenta de Instagram un breve vídeo que le mostraba semidesnudo, mostrando sin pudor sus firmes posaderas.

Al ser preguntado ahora al respecto, el afamado intérprete ha revelado que esa especie de tanga que cubría las partes más íntimas de su anatomía es un malo tradicional de Hawái, su archipiélago natal, señala Bang Showbiz. Teniendo en cuenta que lleva meses inmerso en los preparativos de su nueva serie, ‘Chief of War’, que arroja luz sobre la vida de los guerreros isleños a finales del siglo XVIII, resulta comprensible que el artista le haya pillado el gusto a enfundarse en esta minúscula prenda cada día.

Tanto es así, que Momoa hará todo lo posible para evitar la ropa convencional al menos durante el rodaje de esta producción de Apple TV+, creada, dirigida, escrita y protagonizada por el propio actor. En su conversación de este jueves con el presentador Jimmy Fallon, el que fuera marido de Lisa Bonet, madre de la también actriz Zoë Kravitz, ha dejado entrever que sus nalgas seguirán deleitando al personal durante las próximas semanas, ya que no ha encontrado prenda más cómoda que el mencionado malo.

«Es un malo tradicional, es lo que llevan los hawaianos. Lo tengo que llevar todos los días. Me encanta meterme en el personaje, y además mi culo blanco recibe algo de color», ha bromeado en su entrevista al programa nocturno de la cadena ABC. «Dios mío, es comodísimo. Ya no me gusta la ropa. Me encanta llevarlo todos los días, todo el rato», ha subrayado.

LINK ORIGINAL: El Sol de Margarita

