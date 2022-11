Já cá faltava a revisão constitucional

Entornointeligente.com /

O tema da revisão da Constituição foi inopinadamente colocado na agenda política, pela apresentação de um projeto do Chega e, à partida, parece ter tudo para correr mal.

PS e PSD, que deixavam escapar para imprensa ainda há poucos dias uma disponibilidade para uma revisão do texto constitucional dita circunscrita, minimalista, que versasse o uso de metadados na investigação criminal e a legitimação de confinamentos em caso de emergências sanitárias, evoluem agora, sem nunca concretizar, para coisas ainda mais abstratas. O Presidente da República, nunca nos falhando no método, já disse também uma coisa e o seu contrário sobre o tema.

António Costa, aliás, em maio, dizia até que uma revisão constitucional não era necessária nem aconselhável e que em junho, deste ano em curso, haveria uma proposta de lei do Governo, a ser apresentada ao parlamento, que estaria a ser ultimada pelo ministério da Justiça, e que daria resposta às limitações que o Tribunal Constitucional apontou para o uso de metadados de comunicações na prevenção e investigação criminal. «No que diz respeito, em concreto, à investigação criminal, tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, não é em sede de revisão Constitucional que se poderá obter a melhor resposta», explicava então o primeiro-ministro.

Neste momento, os deputados do PSD, a quem cabe apresentar qualquer projeto de revisão constitucional, indignam-se com o próprio partido por não haver qualquer discussão interna sobre o tema — apesar de a proposta estar prometida. Na imprensa de ontem, contudo, um dirigente deste partido falava de um projeto de revisão constitucional que contemple os temas da «coesão territorial, modernização dos direitos fundamentais e políticas públicas voltadas para as pessoas».

Os deputados do PS, por seu turno, falam agora de «termos uma Constituição da República mais progressista, consolidando e alargando o catálogo de direitos fundamentais, sobretudo no domínio social»…

Vou ter alguma curiosidade em perceber como se conjugará afinal a «modernização» e «consolidação dos direitos fundamentais» com o alargar das possibilidades de interceção ou partilha de dados de comunicações pessoais e confinamentos administrativos de cidadãos. E será sempre útil receber educação adicional sobre o que devam ser, constitucionalmente, «políticas públicas voltadas para as pessoas» e, naturalmente, uma Constituição «mais progressista»…

Pode ser que seja desta que a conversa vazia da inovação, da avaliação, do mérito, do engagement e do people-oriented chegue ao texto constitucional! Isso sim seria fazer um grande serviço à Nação. Todos nós sabemos, e muito sentem na pele, que o dinheiro que falta para comer no fim do mês e os 2 anos de demora na marcação de uma consulta de especialidade se devem à sua diminuta libido de engagement e de inovação.

Senhores deputados, alargai e consolidai então lá o catálogo, sede muito progressistas e orientai a carroça para as pessoas. De caminho, contudo, se possível, não esqueçam a sobriedade e a exigência do que nos é substancial e se nos escapa por entre os dedos, por vezes todos os dias.

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

