Hermanos Yaipén adapta tema «Necesito un amor» para prevenir violencia sexual

De esta manera, la orquesta internacional se sumó a la campaña de Unicef y Latina #QuitémonosLaVenda para sensibilizar sobre este grave problema que azota a la sociedad peruana. «Necesitan amor y mucha protección de todos los adultos. Denuncien al agresor, no más abuso sexual contra niños y niñas. Ellos merecen vivir, ellos merecen crecer en un mundo sin violencia. Necesitan amor, necesitan vivir libres y muy felices. No más abuso sexual, denuncien al agresor, necesitan de nosotros. Por eso debemos cuidarlos, que nadie abuse de ellos, que vivan libres y felices». Este es el coro de la nueva versión, con la que se espera que miles de peruanos reparen en un problema que coloca al país en una situación alarmante en perjuicio de los menores, refiere Unicef. De acuerdo con dicha entidad, cada día se reportan alrededor de 30 casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia, pero los no reportados podrían ser muchos más, mientras que 7 de cada 10 de estas agresiones sexuales son cometidas por un hombre conocido y muy cercano. De los casos registrados por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) entre 2017 y 2021, las niñas y adolescentes mujeres representaron el 92%. «Necesito un amor (Unicef)» es de autoría de Javier Yaipén y cuenta con letra de Walter Yaipén. En la canción participan Javier Yaipén, Walter Yaipén, Donnie Yaipén, Sofia Ortiz Yaipén, Alexis Dávila, Edward Cáceres, y los Embajadores de Unicef Francisca Aronsson y Marco Zunino, quienes también se sumaron al reto planteado. (FIN) NDP/RRC Publicado: 11/11/2022

