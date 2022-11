Falsa alarma de terrorismo desde EEUU obliga el regreso a Atenas de avión que volaba a Nueva York

Entornointeligente.com /

El Boing 777 se encontraba sobrevolando Cerdeña cuando llegó la señal de alerta desde Grecia. En ese momento se activaron los protocolos de seguridad en la zona europea. Según informa el Corriere della Sera, los controladores italianos avisaron a los franceses -ya que el vuelo EK209 se dirigía hacia Córcega-, y fueron los responsables galos los que prohibieron al avión atravesar su espacio aéreo.

Tras esperar un permiso que no llegó sobrevolando Cerdeña, el avión dio la vuelta hacia el Mediterráneo para finalmente regresar a Atenas flanqueado por dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea griega. «Después de la información de las autoridades extranjeras de que una persona sospechosa estaba a bordo de este avión, la policía griega ordenó que se revisara al pasaje a su regreso al Aeropuerto Internacional de Atenas», explicó a la agencia AFP un funcionario portavoz de la policía griega.

Según la fuente policial, fueron las autoridades estadounidenses las que advirtieron a la policía griega de la presencia de una «persona sospechosa» a bordo de la aeronave. En vídeos colgados en redes sociales por un pasajero se puede escuchar que se pedía a todos los pasajeros que habían embarcado en Atenas ※ el avión había partido de Dubái ※ que bajen del avión, ya que el supuesto sospechoso se había subido en ésta última ciudad.

#ek209 Emirates Flight EK209 suspect remains seated and not allowed to leave the plane pic.twitter.com/zXJZXHTPLG

— Fragolevantinos (@fragolevantinos) November 10, 2022

