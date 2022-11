Exclusivo  Politécnico de Santarém cresce mas transportes não acompanham

Entornointeligente.com /

O Instituto Politécnico de Santarém aumentou o número de alunos em 20% nos últimos dois anos. São atualmente 4630, distribuídos por cinco escolas, e dois terços são de fora do distrito. O problema é que os transportes não acompanharam este crescimento e os estudantes queixam-se sobretudo do autocarro, sempre atrasado para quem tem de começar as aulas às 8.30 horas. A Rodoviária do Tejo, a CP e autarquia empurram as responsabilidades uns para os outros.

«Temos feito um trabalho de reorganização da oferta formativa e tido resultados no aumento da procura. Tivemos mais 800 alunos nos últimos dois anos», refere João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS). Acrescenta: «Há mais alunos, a habitação é reduzida e os transportes não são adequados à realidade. Está identificada há algum tempo, já a comunicámos, mas não há sensibilidade para a resolver».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

