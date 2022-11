Estamos fartos

Entornointeligente.com /

Será que ninguém se apercebeu do que significa a palavra «nómada»?

Segundo o dicionário de português, um «nómada» é uma pessoa que muda de local de fixação, geralmente para procurar pastagens novas ou alimentos, que não tem casa ou residência fixa, que não fica muito tempo num trabalho ou numa função, que não tem assento fixo.

Ora, se um nómada é uma pessoa que não tem residência fixa, porque é que assistimos durante a última semana a um verdadeiro carrossel de políticos numa excitação despropositada a tentar convencer-nos de que essa vai ser a grande vantagem de atração de valor para Portugal?

Que vai ser uma solução infinitamente melhor do que a atração de gente com dinheiro que se vinha instalar no nosso país com a obrigação de cá viver durante pelo menos dez anos e que aqui estariam a gastar os seus rendimentos?

Ninguém, no meio de tantas cabeças que governam os nossos destinos, teve o cuidado de pensar que todo o investimento feito neste projeto é dinheiro deitado à rua uma vez mais, já que estes nómadas, na primeira oportunidade e assim que todo o pasto ao seu redor esteja consumido, irão para outro país fazer exatamente aquilo que que aqui vieram fazer: ganhar o máximo dinheiro com o menor custo possível, aproveitando todas as ajudas económicas para o seu enriquecimento.

Pelo contrário, vamos mandar embora todas as restantes oportunidades de atrair gente mais velha, mais estruturada na sua vida, com maior propensão a gastar aquilo que guardou durante os seus anos de vida ativa, para ficarmos com aqueles que trabalharão 24 horas por dia, comendo essencialmente saladas e pizzas, não deixando investimento ou rendimento.

Que não são pessoas como nós, que nos preocupamos em criar emprego, em estruturar empresas que durarão por muitos anos, ainda que não passemos a valer milhões de um dia para o outro.

Tudo isto porque calha bem a um político parecer moderno.

Tão moderno que nunca nos mostram quanto é que já rendeu ao nosso país a realização da Web Summit ou quantos unicórnios gerou.

Dos números conhecidos ficámos a saber que o gasto médio por pessoa (no interior a Web Summit) foi de 12,25 euros – e estão todos muito contentes porque superou os €10 do ano anterior…

E, já agora, de todos esses unicórnios que devemos ter criado, quanto foi o gasto que fizeram no nosso país? Quantos empregos criaram? Compraram cá os seus iates? Passaram cá as suas férias?…

Deixem-se de atirar areia para os nossos olhos e de nos tentarem levar com mentiras que serão sempre a maior razão do descontentamento de um povo que, sendo pacífico, está a começar a ficar farto de ser enganado e de ser tratado como estúpido.

Um povo a quem são atiradas imagens maravilhosas daquilo que nada vale, mas que vê todos os dias os seus líderes a incumprirem as suas obrigações, a pagar a amigos com o dinheiro do Estado sem se preocuparem se o trabalho contratado existe, a tentarem ganhar com as suas passagens pelos postos de governação sem nunca se preocuparem com o bem-estar da população.

Estamos fartos e, por isso, aumenta o apoio ao extremismo, que aparece como a tábua de salvação para esta situação, em que o faz de conta é a única coisa para que trabalha o político.

Parem de fingir que não há problemas, em vez de os confrontar e resolver. Parem de fingir que há ótimas soluções sem nada fazer por as encontrar.

O rei vai nu e ainda não se deu conta.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com