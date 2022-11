Está solteiro? Hoje é o seu dia e há presentes

Entornointeligente.com /

Se os namorados têm direito ao seu dia porque é que os solteiros não o têm também? Foi esta a lógica que levou à criação do Dia dos Solteiros nos anos 1990 por estudantes chineses. O dia escolhido: o 11 de novembro, devido aos quatro ‘um’ que combinam neste dia (11/11) e que afigura assim a condição de solteiro. Em 2009, o gigante do comércio eletrónico Alibaba entrou no jogo e a efeméride transformou-se em negócio. E dos grandes. Segundo a Forbes, o Dia dos Solteiros na China é o maior dia de compras do mundo – no ano passado a plataforma online registou vendas superiores a 80 mil milhões de euros. Por cá, a data não se assinala oficialmente, mas há quem não esqueça os solteiros e lhes ofereça um miminho.

A Vila Galé lançou uma campanha especial para usufruir individualmente. As reservas efetuadas hoje em quarto single num dos hotéis da rede em Portugal terão um desconto de 15% sobre a melhor tarifa disponível em qualquer um dos regimes. Caso se pretenda acomodar uma ou duas crianças até aos 12 anos (consoante a disponibilidade), não haverá qualquer custo adicional. Do Minho ao Algarve, passando pela Madeira, há 27 hotéis à escolha. Só precisa do código promocional JUSTME para fazer a reserva no site, sendo que a campanha é válida para estadas até 31 de março de 2023 (com exceção da passagem de ano), e acumula com os descontos do programa de fidelização do grupo.

A Vila Galé lançou uma campanha especial para usufruir individualmente em qualquer um dos 27 hotéis do grupo

© DR

Subscrever Também os Satsanga Spa & Wellness, presentes em vários hotéis Vila Galé, têm uma oferta exclusiva para o Dia dos Solteiros, propondo um preço promocional de 65€ para o tratamento de rosto personalizado de 50 minutos para marcações feitas ou vouchers comprados hoje. Além disso, será oferecida outra experiência à escolha entre massagem oriental à cabeça, massagem hidratante nas mãos ou massagem relaxante nos pés.

No Eat Pray Love, no Cais do Sodré, Lisboa, há alterações no espaço para ser possível instalar mesas comunitárias

© DR

No Eat Pray Love, no Cais do Sodré, Lisboa, há alterações no espaço para ser possível instalar mesas comunitárias, de forma a que os solteiros possam desfrutar de uma refeição na companhia de alguém. Adicionalmente, entre as 16h00 e as 18h00, haverá uma palestra sobre autoestima e bem-estar pessoal com a coach Rita Coachinho. A partir das 19h00, haverá música ao vivo e com DJ.

O Eat Pray Love tem a sustentabilidade como um dos elementos fundamentais do espaço e prioriza a utilização de produtos locais e sazonais

© DR

A Sephora está, até dia 13, repleta de ofertas especiais em honra do Singles Day, para assegurar que todos sentem poder e confiança, por dentro e por fora. Das sugestões de maquilhagem, destacam-se a Base Good Apple da KVD (PVP 38,99€), os Batom Powermate da Nars (PVP 29,99€), a paleta de rosto Sun Stalk»R da Fenty Beauty (PVP 45,99€), o corretor Born This Way Etheral da Too Faced (PVP 31,99€), a paleta de sombras de 12 tons Rose Metals da Anastasia Beverly Hills (PVP 59,99€) ou a Máscara Tartelette da Tarte (PVP 27,99€).

A Máscara Tartelette da Tarte (PVP 27,99€)

© DR

