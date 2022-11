España presenta su lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022: Sergio Ramos no va

Entornointeligente.com /

(CNN Español) – El entrenador de la selección española de fútbol , Luis Enrique Martínez, anunció este viernes a los 26 convocados para el Mundial de Qatar 2022.

Entre los descartes más importantes están el defensa Sergio Ramos y el delantero Iago Aspas.

Entre las sorpresas, se incluye finalmente la presencia del delantero del F.C. Barcelona, Ansu Fati, quien se había caído de las convocatorias para los partidos correspondientes a la Liga de Naciones en septiembre y la del extremo del Athletic Club, Nico Williams, quien precisamente debutó en dichos partidos en septiembre y ha conseguido consolidarse para el campeonato mundial.

«Me ha quedado una lista ‘macanuda’. Hay jugadores que se han quedado fuera que podrían estar», dijo Luis Enrique durante una conferencia de prensa posterior al anuncio.

«Estoy plenamente convencido de que vamos a dar guerra», afirmó.

Cuándo juega España sus partidos del Mundial de Qatar 2022: calendario y fechas ¿Cómo podré ver el Mundial de Qatar 2022 en España por televisión e internet? Precios y paquetes Plantilla de jugadores de España para el Mundial de Qatar 2022 Porteros Unai Simón Robert Sánchez David Raya Defensas Dani Carvajal César Azpilicueta Eric García Hugo Guillamón Pau Torres Laporte Jordi Alba Gayá Centrocampistas Busquets Rodri Gavi Carlos Soler Marcos Llorente Pedri Koke Delanteros Ferran Torres Sarabia Yeremy Pino Morata Asensio Nico Williams Ansu Fati Dani Olmo ¿Qué jugadores de España se quedan por fuera de Qatar 2022? Quizás el descarte más sonado es el del defensa Sergio Ramos, quien llevaba sin ser convocado para la selección desde el partido ante Kosovo en marzo de 2021. Luis Enrique ha optado desde entonces por centrales como Eric García, Laporte, Pau Torres incluso el recién incorporado Hugo Guillamón o el lateral César Azpilicueta, quien también puede jugar en dicha demarcación.

Su ausencia en la selección ya se comenta en redes. Achraf Hakimi, jugador marroquí compañero de Ramos en el PSG, reaccionó al anunció con un mensaje sencillo en su cuenta de Twitter:

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽

El delantero Iago Aspas, del Real Club Celta de Vigo, también se perderá el Mundial, así como el delantero del Betis, Borja Iglesias, quien fue uno de los atacantes que Luis Enrique llevó a los últimos partidos antes del Mundial en septiembre. Finalmente, España contará con Alvaro Morata como delantero centro puro, pero con la posibilidad de usar en ese demarcación a modo de falso 9 o 9 con mayor movilidad a jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati o Dani Olmo.

Tampoco está Gerard Piqué, quien había entrado en una prelista antes de anunciar su retiro del fútbol la semana pasada.

Mundial Qatar 2022 Selección de España de fútbol

