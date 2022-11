Covid-19. Pessoas com mais de 50 anos deverão estar vacinadas até ao final do ano

Entornointeligente.com /

Carlos Penha Gonçalves, coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, anunciou esta sexta-feira um aumento de 10% na capacidade vacinal para permitir vacinar as pessoas com mais de 50 anos até ao final deste ano.

O responsável falava durante a reunião de peritos que hoje decorreu no Infarmed para fazer um balanço da situação epidemiológica relativamente à covid-19 e adiantou que a estrutrura montada está com capacidade para 290 mil vacinas por semanas e que o aumento desta capacidade pode ser feito sem alterar o dispositivo atual.

«Este aumento de 10% da capacidade vacinal pode ser feito sem alteração do dispositivo, permitindo vacinar as pessoas acima 50 anos antes do fim do ano», referiu.

Penha Gonçalves adiantou que estão a funcionar 395 pontos de vacinação no país, 322 pontos em estruturas de saúde, 65 pontos em estruturas municipais e oito em estruturas de outras entidades, sublinhando que «44% da capacidade vacinal está nas estruturas municipais».

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com