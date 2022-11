Covid-19: INS descarta presencia en el país del linaje XBB llamado Gryphon

Entornointeligente.com /

El linaje descendiente XBB corresponde a un recombinante de dos linajes ómicron: BA.2.10.1 y BA.2.75 y ha cobrado importancia epidemiológica a nivel mundial debido a que ha causado un incremento significativo de casos positivos de covid-19 en el sudeste asiático , principalmente en Singapur, Bangladesh y la India. Si bien este linaje ya ha sido identificado en al menos 35 países hasta el 9 de noviembre, no se ha visto un aumento de casos en otras partes del mundo. Puedes leer: Minsa: vacunas Comirnaty de Pfizer cuentan con autorización sanitaria En un estudio de laboratorio se ha observado que el suero de personas vacunadas con 3 dosis e infectadas previamente con el linaje descendiente ómicron BA.1 no logra neutralizar a XBB, lo cual indicaría la gran capacidad de evasión inmune de XBB, superando al resto de linajes descendientes ómicron. Hasta el momento no hay datos fehacientes que indiquen una enfermedad más grave por este linaje. Voceros del INS explicaron que ante la aparición de nuevos linajes descendientes de ómicron, la población debe evitar continuar con la cadena de transmisión de la covid-19, completar el esquema de vacunación, y seguir con medidas preventivas básicas, como mantener los ambientes ventilados y usar mascarilla en caso se presenten síntomas respiratorios. El Instituto Nacional de Salud (INS) continuará con la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 reportando semanalmente los resultados. Más en Andina: El @EsSaludPeru promueve la calostroterapia como un seguro de vida para bebés prematuros ?? https://t.co/Gz4MBDagkl ?? Está dirigida especialmente a bebés de muy bajo peso, por ser quienes corren un alto riesgo de infecciones. pic.twitter.com/uaWDWSRrcB

