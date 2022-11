Con entradas agotadas, Bad Bunny actúa hoy en Paraguay

Entornointeligente.com /

El kartódromo del Parque de la Velocidad en Ñu Guasú , recibirá las últimas acciones del semillero del automovilismo paraguayo, con un evento que ya es costumbre todos los años y que arrancará a las 19:00.

El motor y la reglamentación a ser utilizadas en la ocasión será Fortex y la modalidad a ser implementada será la de hasta 3 pilotos que sean de la misma categoría ; siendo obligatorio 1 invitado que no haya corrido oficialmente este año.

Lea también: Autos antiguos, clásicos y deportivos ya aceleran en el sur.

La carrera constará de 2 tandas de 30 minutos , con 2 paradas obligatorias en cada tanda. Cada piloto pesará su lastre y la largada será tipo Lemans, previo sorteo de posiciones. La pista sobre la cual tendrán que girar los pilotos con sus karts será la 5 y la inscripción asciende a la suma de Gs. 600.000, con el combustible ya incluído.

View this post on Instagram A post shared by Karting Club Paraguayo (@kartingclubparaguayo)

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com