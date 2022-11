Con entradas agotadas, Bad Bunny actúa hoy en Paraguay

Entornointeligente.com /

El BID prestó al paraguay US$ 43 millones para la realización del Censo Nacional . El INE es la institución encargada de ejecutar los fondos, que hasta el momento, a 4 años del inicio de la planificación , ejecutó alrededor de US$ 18 millones .

De acuerdo al informe de avance financiero Censo 2022 , en base al monto obligado al 10 de noviembre , estos fueron los gastos:

Servicios básicos (luz, agua, teléfono): US$ 872. Alquileres: US$ 262.646. Movilidad (pasajes y viáticos): US$ 1.301.814. Maquinarias, equipos y herramientas: US$ 1.599.589. Servicios tecnológicos y profesionales (imprenta, seguro, publicidad, comunicación): US$ 1.804.025. Bienes de consumo e insumos: US$ 1.422.779. Servicios personales: US$ 4.406.982. Transferencias al sector externo -pago a censistas – (Bancard, etc): US$ 7.262.479. Total: US$ 18.061.190. Lea más: Censo Nacional: call center 178 estará habilitado hasta las 22:00

El préstamo de US$ 43 millones proveniente del BID será pagado en cuotas hasta el año 2041 . Según consta en la página del organismo internacional, el crédito tiene un plazo de 25 años , un período de gracia de cinco años y medio , y tasa de interés basada en LIBOR (London Interbank Offer Rate) .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com